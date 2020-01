Acusado de suborno e financiamento ilegal do partido, o ex-presidente do Equador enfrenta um novo processo que dificulta a intenção de disputar as presidenciais de 2021.

Rafael Correa volta à mira da justiça do Equador

Teresa CAMARÃO Acusado de suborno e financiamento ilegal do partido, o ex-presidente do Equador enfrenta um novo processo que dificulta a intenção de disputar as presidenciais de 2021.

Além do antigo Presidente, Rafael Correa, outras 20 pessoas foram chamadas a julgamento no caso dos subornos que parte da investigação desencadeada pelo Ministério Público (MP), em agosto, a propósito dos alegados pagamentos feitos por empresas ao partido Alianza País em troca de benefícios em contratos celebrados com o Estado equatoriano.

Apesar das críticas à acusação "desordenada e incompleta" do MP, a juíza Daniella Camacho decidiu levar os acusados à barra do tribunal. Deixou de fora o dossier que investiga o esquema de subornos pagos pela gigante brasileira Odebrecht.

Regresso difícil

Rafael Correa, vários ministros e outros elementos ligados ao seu governo arriscam uma pena que pode chegar aos cinco anos de prisão. A decisão surge a pouco mais de um ano das presidenciais equatorianas e tem especial impacto no horizonte da eventual recandidatura do ex-Presidente às eleições de 2021.

Indiciados pela coautoria dos crimes de corrupção, que o ex mandatário já apelidou de "armadilha mentirosa", estão os antigos vicepresidente, a ministra das Obras Públicas, o secretário da Água, o ministro do turismo, o secretário jurídico da presidência e a presidente da Assembleia Nacional.

Apontadas pela investigação como "fundamentais para a rede de contribuições ilegais" tanto a secretária como a assistente do gabinete presidencial também vão ser presentes à juíza.

Segundo o espanhol El País, Pamela Martinéz e Laura Terán terão fornecido à justiça uma série de documentos, chats, e-mails, faturas e ficheiros nos quais foram registados os alegados pagamentos e os nomes das pessoas envolvidas.

O caso chegou ao conhecimento público através de uma investigação jornalística que se referia ao suborno de altos funcionários por empresas da América Latina e da China. Conhecida como "Arroz Verde", a reportagem que tem por base uma agenda de uma assessora presidencial assegura que o dinheiro foi entregue e distribuído ao "Senhor Presidente".

Nas redes sociais, Rafael Correa tem publicado faturas e recibos que desmentem a versão da justiça do Equador.