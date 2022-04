Pouco antes do serviço das 10 da manhã, um homem entrou na igreja de Saint-Pierre-d'Arène e esfaqueou o padre "várias vezes com uma faca".

Nice

Queria matar Macron mas decidiu atacar um padre

Um homem visivelmente "desequilibrado" com problemas psiquiátricos atacou um padre polaco com uma faca numa igreja em Nice, no domingo de manhã, ferindo-o gravemente.

O ataque foi anunciado pelo Ministro do Interior num tweet. "Ocorreu esta manhã um ataque numa igreja em Nice. O padre ficou ferido. Nenhum prognóstico vital comprometido. Solidariedade com os paroquianos e graças à polícia que prendeu rapidamente o perpetrador", escreveu Gérald Darmanin.

Pouco antes do serviço das 10 da manhã, um homem entrou na igreja de Saint-Pierre-d'Arène e esfaqueou o padre "várias vezes com uma faca", disse Maud Marty, procuradora-adjunta de Nice, à AFP no local do ataque.

O padre foi transferido para o hospital Pasteur da cidade. Uma paroquiana também ficou ligeiramente ferida quando tentou intervir, segundo o magistrado. O alegado agressor foi rapidamente detido e encontra-se sob custódia policial. Uma freira interveio A vítima, o padre Krzysztof Rudzinski, de origem polaca, que se encontra na paróquia há mais de dez anos, normalmente assiste o pároco, disse o outro vigário, Yves-Marie Lequin, quando questionado pela imprensa. Foi uma freira que interveio para tentar impedir o ataque, disse ele. Xavier Bonhomme, o promotor público em Nice, também chegou ao local e disse que o agressor de 31 anos tinha atingido a sua vítima com uma lâmina de cerca de 10 centímetros de comprimento, ferindo-o "principalmente no peito". A freira ficou ligeiramente ferida com uma mão.

