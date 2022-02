O livro explica como o notário Arnold van den Bergh, também judeu, terá revelado o esconderijo da adolescente e da sua família, em Amesterdão, em 1944.

'Quem traiu Anne Frank?' Revelação em novo livro acusada de ser "teoria da conspiração'

AFP "Quem traiu Anne Frank?" é o nome do livro que resulta de uma investigação que pretendia pôr fim a um dos mistérios da Segunda Guerra Mundial. Mas a obra está no centro de uma controvérsia.

O livro, que revela que a adolescente alemã foi muito provavelmente traída por um notário judeu, que usou a informação como moeda de troca para salvar a sua própria família, provocou uma tempestade internacional nos meios de comunicação social desde a sua publicação, a 18 de janeiro.

"Quem Traiu Anne Frank?", da autora canadiana Rosemary Sullivan, explica como o notário Arnold van den Bergh alegadamente revelou o esconderijo de Anne Frank, em 1944, em Amesterdão.

A obra tem sido fortemente criticada por historiadores e organizações judaicas nos Países Baixos. O diretor do Conselho Judaico Central dos Países Baixos (CJO) classificoou os resultados da investigação como "extremamente especulativos e sensacionalistas".

O antigo agente do FBI Vincent Pankoke, que conduziu a investigação durante seis anos, criticou os "ataques" ao livro, provavelmente motivados pela conclusão controversa da obra: um judeu teria sido o responsável pela traição.

Anne Frank ficou conhecida pelo seu diário, escrito entre 1942 e 1944, que contava o seu dia a dia e o da sua família, escondidos numa divisão secreta de um prédio em Amesterdão. Anne e a família foram descobertos em 1944 e enviados para campos de concentração. No ano seguinte, a adolescente, então com 15 anos, acabaria por morrer no campo de Bergen-Belsen. No final da guerra, só o pai de Anne sobrevivera.

As provas contra Arnold van den Bergh foram, segundo os investigadores, sustentadas por técnicas modernas, bem como por uma carta anónima enviada ao pai de Anne Frank após a Segunda Guerra Mundial, identificando o notário como o traidor.

"Demasiadas lacunas"

O lançamento do livro foi muito polémico nos Países Baixos, ainda assombrados pela culpa da deportação de mais de 100 mil judeus.

Os resultados da investigação "baseiam-se principalmente numa carta, encontrada após a guerra", disse Ronny Naftaniel, presidente do Conselho Central Judaico Holandês, à AFP.

Van den Bergh, que morreu em 1950, "não se pode defender", e as provas contra ele "nunca seriam apresentadas em tribunal", afirmou Naftaniel.

As conclusões da investigação "formam uma teoria de conspiração", disse John Goldsmith, presidente da Fundação Anne Frank, ao diário suíço Blick. Organizações judaicas nos Países Baixos apelaram mesmo para que o livro fosse retirado das livrarias.

A editora holandesa do livro, Ambo Anthos, pediu desculpa "por não assumir uma posição mais crítica" e adiou mais comentários à polémica, segundo a televisão pública holandesa NOS.

"Há simplesmente demasiadas lacunas na história sobre Arnold van den Bergh", disse, à AFP, Johannes Houwink dez Cate, professor na Universidade de Amesterdão e especializado em assuntos relacionados com o Holocausto.

Arnold van den Bergh e a sua família esconderam-se no início de 1944, meses antes de os nazis arrombarem a porta do esconderijo de Frank, contou o professor. "Porque é que Van den Bergh arriscaria revelar o seu próprio esconderijo? É inconcebível", apontou.

"A teoria mais plausível"

O autor do livro contra-argumentou dizendo que a investigação era "profissional" e "minuciosa" e forneceu um relato convincente de uma época em que os cidadãos se viam confrontados com escolhas impossíveis para salvar as suas famílias.

Vincent Pankoke esclareceu a situação, repetindo que a hipótese dos investigadores continuava a ser "a teoria mais plausível".

"Há um conjunto de provas, apoiado por declarações de testemunhas, e uma cópia de uma prova física apresentada (...) pelo próprio Otto Frank", sublinhou.

Pankoke acredita que uma das principais razões para gerar esta controvérsia foi a afirmação polémica de que "os judeus foram forçados a trair-se uns aos outros". Mas, disse, identificar um suspeito não é necessariamente condená-lo e a mensagem dos investigadores é clara: "Sem os ocupadores nazis, nada disto teria acontecido".

