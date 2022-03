Estrangular financeiramente o grande círculo de bilionários próximo do Kremlin: a resposta ocidental à invasão da Ucrânia é congelar as contas bancárias, moradias e navios de luxo dos oligarcas russos.

Guerra na Ucrânia

Quem são os oligarcas russos que estão na mira do Ocidente?

Mas grandes capturas, como alguns iates em França e Itália nos últimos dias, são ainda bastante raras, ilustrando a dificuldade de implementar o arsenal de medidas de retaliação.

Mais nomes na mira

Todos os dias há novos nomes. Desde o início da guerra na Ucrânia em 24 de fevereiro, a União Europeia, os Estados Unidos e o Reino Unido têm vindo a acrescentar novos nomes às suas listas de pessoas próximas do regime russo, que se tornaram párias do sistema financeiro internacional com o golpe de uma caneta. Mesmo a Suíça e o Mónaco estão a aderir ao movimento.

Parlamentares, oficiais militares de alta patente, jornalistas proeminentes, líderes industriais e financeiros... várias centenas de pessoas estão agora sujeitas a um congelamento de bens, por vezes acompanhado por uma proibição de residência.

Estas listas incluem, por exemplo, Nikolai Tokarev, presidente da empresa de petróleo e gás Transneft e apresentado pela UE como "conhecido de longa data" do presidente russo; Sergei Chemezov, chefe do conglomerado da indústria de defesa Rostec; o empresário russo-usbeque Alisher Usmanov, descrito como "um dos oligarcas favoritos de Vladimir Putin"; e o chefe do banco de desenvolvimento russo VEB, Igor Shuvalov.

Os magnatas visados terão os seus "iates, apartamentos de luxo e jactos privados" apreendidos, ameaçou o presidente dos EUA, Joe Biden, no seu discurso no Estado da União, no dia 1 de março.

Isto também se aplica "aos seus cônjuges, aos seus filhos, à sua SCI (empresa imobiliária), para que não se possam esconder atrás de acordos financeiros", disse no mesmo dia o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire.

Estes acordos são frequentemente motivados por uma preocupação de discrição ou otimização fiscal.

Além dos oligarcas, ou seja, personalidades ricas próximas do governo russo, existe "uma espécie de backbench ["banco de trás"] muito bem abastecido, cerca de 2.000 a 3.000 pessoas que são também muito, muito ricas [...] e que estão todas ligadas e apoiaram o regime de Vladimir Putin", disse à AFP Robert Barrington, professor no Centro de Estudos da Corrupção da Universidade de Sussex, em Brighton, Reino Unido.

De Londres à Costa Azul

A França "é um país de acolhimento para estes ganhos ilícitos", disse Sara Brimbeuf, dirigente da ONG Transparency International France, à AFP. E "os bens imobiliários de luxo são uma via preferida para o branqueamento de corrupção ou desvio de fundos públicos".

As propriedades imobiliárias destas personalidades estão concentradas em estâncias balneares populares na Costa Azul, no oeste de Paris e numa mão cheia de estâncias nos Alpes. Mas é muito complicado identificá-las com certeza.

Daria Kaleniuk, uma importante figura ucraniana anti-corrupção citada pela organização Transparency, tem andado a vasculhar registos de terras, registos de tribunal e documentos confidenciais revelados por denunciantes.

Segundo Daria, uma villa em Saint-Tropez pertence a Oleg Deripaska, fundador do gigante do alumínio Rusal, que está sujeito a sanções dos EUA desde a anexação da Crimeia em 2014.

Os nomes de Boris e Arkadi Rotenberg, recentemente visados pelos americanos, estão ligados a duas propriedades perto de Nice e Grasse, de acordo com Kaleniuk.

Os dois irmãos, amigos de infância de Vladimir Putin com quem praticavam judo, outrora gigantes da construção controlada e que enriqueceram com enormes contratos públicos, especialmente para os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi de 2014.

Uma suntuosa villa em Saint-Raphaël é também atribuída por Daria Kaleniuk a Gennady Timchenko, mencionado nas listas europeia e americana e considerado pela UE como um "confidente" de Putin. Este bilionário fundou ou co-fundou várias empresas, incluindo o grupo de investimento Volga - no qual ainda é acionista - e o grupo de comércio de mercadorias Gunvor, no qual já não é acionista.

O Club de Cavalière, um hotel de luxo em Le Lavandou, no Cap Nègre, faz parte de uma empresa dirigida pela sua esposa Elena.

Londres, devido às facilidades há muito oferecidas aos ricos russos e suas famílias e ao seu sistema educativo de elite, atraiu também muito investimento dos oligarcas ao ponto de ganharem o apelido de "Londongrad".

O total de bens patrimoniais adquiridos no Reino Unido por russos acusados de corrupção ou próximos do Kremlin foram possíveis de "localizar ascende a 1,5 mil milhões de libras", ou mais de 1,8 mil milhões de euros, observa o professor Barrington, que cita as áreas de topo de Kensington, Chelsea e Hampstead. Mas "é provavelmente muito mais do que isso na realidade".

Os oligarcas investiram em todos os continentes e os seus bens são alvo de outros países, como a Austrália e o Japão. Nenhuma das pessoas entrevistadas pela AFP foi capaz de atribuir um valor ao total destes bens.

Inúmeros obstáculos

Para aplicar as sanções, tudo depende de um punhado de profissionais: banqueiros, notários, advogados... Os mesmos regularmente acusados de fazer vista grossa.

Os investimentos russos "não acontecem simplesmente", disse à AFP Jodi Vittori, investigadora sobre corrupção na Universidade de Georgetown nos Estados Unidos e membro não residente no Carnegie Endowment for International Peace. Os oligarcas "têm facilitadores: advogados, contabilistas, negociantes de arte..."

"Nem todos eles desempenham o seu papel", acrescenta Brimbeuf, da Transparency, "e não denunciam as suas suspeitas (relatórios às autoridades), mesmo estando sujeitos a obrigações de combate ao branqueamento de capitais".

As revelações de 20 de fevereiro por um consórcio de jornalistas sobre o Credit Suisse, acusado de ter acolhido dezenas de milhares de milhões de euros de fundos de origem criminosa ou ilícita durante várias décadas, "mostram que o banco falhou largamente no cumprimento das suas obrigações de declaração".

A identificação dos bens é morosa e fastidiosa, com "o exame dos processos à mão", disse à AFP um porta-voz de um grande banco. Muitas vezes, as complexas empresas de fachada e acordos fiscais têm de ser peneirados para ligar uma pessoa visada pelas sanções aos seus bens.

"Um dos obstáculos é a utilização dos nomeados", disse Julien Martinet, advogado da firma francesa Swiftlitigation, à AFP. Conduzir investigações contra eles "exigiria uma mobilização significativa dos serviços de inteligência".

Como resultado, tem havido poucas "capturas" mediatizadas até agora.

Um mega-iate no valor entre 100 e 120 milhões de euros, o Amore Vero, foi apreendido na passada quinta-feira em La Ciotat, no sul de França.

Estava prestes a navegar para a Turquia, disse Eric Salles, chefe de operações da Guarda Costeira Mediterrânica. Pertence a uma empresa ligada ao poderoso chefe do gigante petrolífero russo Rosneft, Igor Setchine.

A Itália anunciou no sábado que tinha congelado cerca de 140 milhões de euros de bens dos oligarcas russos, incluindo dois iates sequestrados no dia anterior: o Lady M, no valor de 95 milhões de euros e pertencente ao magnata do aço Alexei Mordachov, um associado próximo de Putin, alvo das sanções da UE, e o Lena (cerca de 50 milhões de euros), propriedade de Gennady Timchenko.

A implementação de sanções "não pode ser feita de um dia para o outro", disse à AFP Carole Grimaud Potter, professora de geopolítica da Rússia na Universidade de Montpellier e fundadora do centro de pesquisa para a Rússia e Europa de Leste.

Sara Brimbeuf recorda que "várias investigações abertas há mais de dez anos durante a Primavera Árabe ainda estão em curso".

A task force contra os "oligarcas russos corruptos"

Para contornar estas dificuldades, o Procurador-Geral dos EUA Merrick Garland anunciou na passada quarta-feira a criação de uma unidade dedicada à acusação dos "oligarcas russos corruptos".

Chamada "KleptoCapture", inclui mais de dez procuradores, especialistas em direito penal ou segurança nacional, bem como investigadores da polícia federal, das autoridades fiscais ou do serviço postal.

A França tem também a sua própria task force, composta por várias dezenas de pessoas da administração fiscal (DGFiP), do serviço de informação financeira Tracfin, da alfândega e do Tesouro.

Até mesmo os amadores participam na caça. No Twitter, o adolescente americano Jack Sweeney segue os jactos privados na sua conta "Russian Oligarchs Jets".

Mas não é suficiente para identificar os bens. Enquanto o estabelecimento de listas de oligarcas a nível da UE permite o congelamento dos seus bens (por exemplo, a proibição de vender ou alugar propriedades, mas não de nelas viver), o passo seguinte, a apreensão, é muito mais complexo do ponto de vista jurídico.

"Para infringir os direitos de propriedade, é preciso uma lei, não apenas um regulamento ou um decreto", explicou Julien Martinet.

O que levou à apreensão do mega-iate em La Ciotat "é que eles tentaram mover-se e por isso foram contra a lei", disse um supervisor da task force francesa.

Salve-se quem puder

Vários bilionários russos preferiram enviar os seus iates para águas territoriais mais acomodáveis o mais depressa possível.

"Há muita conversa no mundo (náutico) sobre iates russos que se preparam para deixar a Costa Azul" por medo de sanções, disse à AFP uma fonte familiarizada com o setor, mencionando o Dubai como um destino potencial.

As Maldivas, que não têm um tratado de extradição com os EUA, também parece ser um ponto de interesse: vários iates foram aí avistados, incluindo os do magnata do alumínio Oleg Deripaska e do magnata do aço Alexander Abramov.

Por outro lado, ainda não há vendas massivas de imóveis na Costa Azul, segundo um funcionário do sindicato dos profissionais do setor.

Vários bilionários russos preferiram de qualquer forma cortar laços com as suas empresas proeminentes.

O famoso proprietário do clube de futebol londrino Chelsea, Roman Abramovich, que ainda não visado pelas sanções, pôs as suas ações à venda. As receitas irão para uma "fundação de caridade em benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia", disse o bilionário próximo de Putin, que se tornou rico através da privatização de empresas públicas sob o regime de Ieltsin e pela co-fundação do produtor de alumínio Rusal.

Roman Abramovich tem uma fortuna de cerca de 12 mil milhões de euros, segundo a Forbes, incluindo o Chateau de la Croë, em Cap d'Antibes, uma mansão de 2.000 metros quadrados, dois iates e vários aviões privados.

O oligarca Mikhail Fridman retirou-se do fundo de investimento LetterOne que co-fundou e de todos os grupos europeus em que é acionista, tal como o seu sócio Petr Aven.

Ambos os homens, visados pelas sanções europeias, negam ter qualquer "relação financeira ou política" com Vladimir Putin. Mikhail Fridman denunciou mesmo a guerra na Ucrânia como uma "tragédia" que irá "devastar" ambos os países.

