Roubo de informações ou cópias de documentos confidenciais estão entre as acusações de europeus a trabalhar com o Kremlin, um pouco por toda a Europa.

Quem são os europeus apanhados a espiar para a Rússia?

As detenções de cidadãos europeus que, na verdade, são espiões da Rússia tem vindo a aumentar nos últimos anos. O mais recente caso é do ex-segurança da embaixada britânica em Berlim, David Ballantyne Smith, que foi condenado esta sexta-feira a 13 anos de prisão.

Smith foi apanhado em flagrante a copiar documentos sensíveis da embaixada britânica para passar aos russos, como mostram as imagens de vigilância. Depois, terá ido ao encontro de uma oficial russa - "Irina" - que, na verdade, era uma agente britânica infiltrada.

O agente sueco

A 19 de janeiro, Peyman Kia, antigo agente do serviço de segurança sueco, foi condenado a prisão perpétua por espionagem para o serviço de inteligência militar russo (GRU), durante dez anos. O seu irmão, julgado pelas mesmas razões, foi condenado a nove anos e dez meses de prisão.

O agente alemão

Suspeito de ter transmitido informações sensíveis à Rússia, Carsten L., um agente do Serviço Federal Alemão de Informações (BND), foi detido a 21 de dezembro de 2022 e colocado em prisão preventiva. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, foi acusado de ter "fornecido informações, recolhidas no decurso do seu trabalho, a um serviço de informações russo", de acordo com o Ministério Público Federal de Karlsruhe.

Oficial italiano

Um oficial naval italiano foi apanhado, em março de 2021, em flagrante delito de espionagem. Foi preso juntamente com o oficial russo a quem estava a entregar documentos confidenciais.

A rede búlgara

A 19 de março de 2021, a Bulgária anunciou um "caso sem precedentes" na sua história recente: a detenção de seis pessoas suspeitas de espionagem para Moscovo, incluindo vários funcionários do Ministério da Defesa. Os suspeitos são acusados de fornecer informações sensíveis ao chefe da rede, um antigo oficial dos serviços secretos, com quem se encontraram em locais públicos, incluindo durante jogos de ténis. A mulher deste último, com dupla nacionalidade russa-búlgara, "agiu depois como intermediário" com Moscovo, de acordo com a acusação.

O coronel austríaco

Em junho de 2020, um coronel reformado do exército austríaco foi condenado a três anos de prisão, por espionagem para Moscovo. Foi acusado de ter transmitido informações sobre o sistema de armamento austríaco e o organigrama das forças armadas entre 1992 e 2018. Terá recebido quase 300 mil euros.

O oficial polaco

Preso pela contra-espionagem polaca (ABW) em 2018, um funcionário ministerial polaco foi condenado, em julho de 2019, a três anos de prisão por ter fornecido à Rússia informações sobre a posição do seu país no gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha.

O político húngaro

Bela Kovacs Twitter

Em setembro de 2022, Bela Kovacs, antigo deputado húngaro de extrema-direita (2010-2019), foi condenado a cinco anos de prisão por espionagem das instituições da UE para Moscovo, entre 2012 e 2014.



