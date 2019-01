Simon Cartannaz deixou uma aldeia a chorar e uma casa por construir, onde ia viver com a sua companheira. Nathanael Josselin deixou para trás um filho de quatro anos.

Quem são os bombeiros que morreram na explosão de Paris?

A 15 quilómetros do sul de Chambery, na França, situada a 700 metros de altitude, uma aldeia chora a morte de um rapaz que viu crescer e que se tornou num herói. "Simon foi um exemplo para a juventude", lamenta com lágrimas nos olhos o presidente da câmara da pequena aldeia de Entremont-le-Vieux, Jean-Paul Claret. "Ele fez o seu dever até ao fim, e vai fazer muita falta. Este jovem fez dos bombeiros um ideal de vida".

Décès du caporal-chef Simon CARTANNAZ et du sapeur de première classe Nathanaël JOSSELIN suite à l'intervention du 12 janvier à PARIS (9ème) pic.twitter.com/NH3023QOWu — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 12 de janeiro de 2019

Simon Cartannaz, de 28 anos, morreu na explosão da padaria em Paris. De acordo com o jornal francês "Le Dauphiné libéré", Simon entrou para os bombeiros de Paris há cinco anos e meio. "Em novembro do ano passado, tivemos de intervir num incêndio residencial", recorda um dos seus colegas do quartel de Entremont ao "Le Parisien", apesar de ter recebido ordens para não falar com os órgãos de comunicação. "Ele estava sempre disponível", conta o bombeiro, acreditando que Simon não morreu em vão. "Nessa manhã de sábado, em Paris, ele mais uma vez salvou vidas, afastando as pessoas [do local]. Ele sacrificou-se pelos outros".

Simon Cartannaz e a companheira Anaïs DR

Simon estava a planear remodelar um antigo celeiro e torná-lo na casa onde iria viver com a companheira. O jovem bombeiro já tinha passado por vários testes para integrar o serviço departamental de incêndio e salvamento (SDIS), em Chambéry, na França, e aguardava agora pelo próximo exame. "Já estamos a sentir a sua falta. Perdemos um recruta e um homem excecional", conta Evelyn, uma das suas vizinhas ao "L'essentiel". "Ele era de uma competência inigualável. Um rapaz musculoso e bonito, mas do que eu jamais me vou esquecer é da sua incrível humildade".



Nathanael Josselin e o filho DR

Para além de Simon, Nathanael Josselin, de 27 anos, também perdeu a vida na explosão. "Era pai de um menino de quatro anos que deixa hoje sozinho. Tenho orgulho dele", conta o cunhado à rádio Europe1. Nathanael nasceu na cidade francesa de Yonne. Era apaixonado pelo mundo dos bombeiros desde os seis anos de idade e dedicava-se sobretudo à formação de jovens. Segundo o "L'essentiel", era bombeiro no quartel Château-d'Eau, em Paris, há quatro anos.

