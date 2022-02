"Desde ontem de manhã que uma nova era está em vigor na nossa sede em Kaiserslautern", disse Michael Denne, o chefe da polícia.

Quem eram os polícias abatidos na Alemanha?

Paula DE FREITAS FERREIRA

Tinham 24 e 29 anos, eram um homem e uma mulher. A agente era ainda estagiária da polícia e estava quase a terminar a sua formação. O colega e seu superior era superintendente-chefe. São as vítimas mortais de um tiroteio que terá sido motivado pela caça ilegal - os dois agentes encontraram animais de caça na mala de um carro durante uma operação Stop e iam comunicar a suspeita de crime. Foram abatidos.

A agente tinha iniciado o seu serviço regular em maio, de acordo com Heiner Schmolzi, diretor da polícia de Kaiserslautern, cidade no sul do estado da Renânia-Palatinado. No entanto, como já tinha a maior parte da formação concluída, era "bastante comum que estivesse presente durante a operação", até porque era um simples controlo de trânsito. Nada poderia prever o que aconteceu. Morreu com um único tiro apontado à cabeça. O colega ainda conseguiu avisar a central do tiroteio e pedir reforços, antes de também ser baleado.



Terá sido atingido com quatro tiros, um dos quais na cabeça, o que lhe causou a morte, segundo a imprensa alemã. Tentou disparar, para se proteger, o que não aconteceu no caso da colega e estagiária, que por estar a segurar papeís numa das mãos e na outra uma lanterna, e também por não esperar a reação dos dois suspeitos, não chegou sequer a alcançar a sua arma.

Os dois polícias foram abatidos com recurso a uma caçadeira e a uma espingarda de caça, as armas do crime, de acordo com a investigação.

O homicídio brutal dos dois agentes chocou a Alemanha, mas principalmente o corpo de polícia - não é comum no país este tipo de ataques dirigidos às autoridades.

"Os homicídios deixam-nos atordoados"

"Não faz parte da nossa ideia da Alemanha que alguém comece a disparar armas de caça na rua só porque é apanhado a caçar furtivamente. O incidente é perturbador", disse o Procurador-Geral da República de Kaiserslautern, Udo Gehring.

Infelizmente, acrescentou, "não se pode escolher com o que se lida, é preciso fazer cumprir a lei, o que por vezes é perigoso", disse ainda Gehring.

"Desde ontem de manhã que uma nova era está em vigor na nossa sede da polícia aqui em Kaiserslautern", disse Michael Denne, o chefe da polícia, antes de iniciar a conferência de imprensa conjunta da polícia e do Ministério Público, em Kaiserslautern.

"Os homicídios deixam-nos atordoados", afirmou, tendo expressado as suas condolências a todas as pessoas afetadas.













