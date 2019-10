O jovem irlandês gosta de se chamar o "Expresso Escandinavo" e as autoridades suspeitam que não sabia de nada. Entretanto, a China apelou esta sexta-feira a esforços conjuntos para combater o tráfico de seres humanos depois de se ter descoberto que as vítimas são chinesas.

Quem é o camionista que levava 39 cadáveres no atrelado?

O pai não queria acreditar quando descobriu nas redes sociais que o seu filho, Mo Robinson, um homem irlandês de 25 anos, foi detido pela macabra descoberta de 39 cadáveres dentro do atrelado frigorífico do camião que conduzia pela auto-estrada M20, em Essex, no Reino Unido.

Mo Robinson é suspeito mas a polícia está a investigar se o camionista esteve ou não mesmo envolvido na morte destas pessoas e se se trata de um caso de tráfico de pessoas. De acordo com o The Telegraph, até poderá ter sido o irlandês a alertar as autoridades para a situação e fontes próximas da investigação indicaram mesmo que será “muito improvável” que Mo Robinson tivesse conhecimento de qualquer plano relacionado com tráfico de pessoas.

O El Español, de acordo com o Observador, conta que nas redes sociais Robinson aparece como um amante de camiões, referindo-se muitas vezes a ele como o “Expresso Escandinavo” ou o “Expresso Polar”. “Escolhe uma profissão que ames e não terás de trabalhar nem um dia na tua vida”, lê-se numa das publicações que fez nas redes sociais, acompanhada da fotografia de um camião.

Ainda segundo o Observador, o camionista irlandês estudou manutenção e reparação de veículos leves no Southern Regional College e viajava com frequência para países como a Dinamarca e a Suécia. Até ao ano passado, o jovem trabalhava para a empresa de transportes PCT International, mas mais recentemente decidiu começar a trabalhar como motorista independente. Depois da notícia, os camionistas da Irlanda do Norte já vieram demonstrar o seu apoio ao colega que, dizem, está a ser vítima de uma injustiça. “Ele foi o condutor detido injustamente pela morte de 39 pessoas e o pobre rapaz foi enforcado pelos media”, escreveram, acrescentando que as autoridades “entenderam tudo mal”.

Vítimas eram chinesas

As 39 pessoas encontradas mortas num camião em Essex, no sul de Inglaterra, são de nacionalidade chinesa. As forças policiais revelaram que entre os 39 corpos de cidadãos chineses encontrados, 31 são de homens e oito são de mulheres.

A China apelou esta sexta-feira a esforços conjuntos para combater o tráfico de seres humanos, após a polícia britânica ter descoberto dentro de um camião 39 mortos que se acredita terem nacionalidade chinesa. A porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Hua Chunying disse que a China ainda não pode confirmar as nacionalidades ou identidades das vítimas, mas que está a cooperar com as autoridades locais.

"A polícia britânica ainda está no processo de verificação da identidade e ainda não conseguiu confirmar até ao momento", disse Hua. A porta-voz disse que, independentemente da origem das vítimas, trata-se de uma "grande tragédia, que chamou a atenção da comunidade internacional para a questão da imigração ilegal".

"Acho que a comunidade internacional deve fortalecer ainda mais a cooperação nesta área, aumentar a partilha de informação neste âmbito e realizar intervenções que previnam estas atividades, a fim de impedir que tragédias se repitam no futuro", afirmou.

Hua disse que as autoridades chinesas também estão a procurar informações junto da polícia da Bélgica, de onde o contentor que transportava os corpos partiu rumo a Inglaterra.

Acredita-se que o tráfico de seres humanos com origem na China tenha caído drasticamente nos últimos anos, face a uma economia doméstica em rápido crescimento.

No entanto, alguns chineses, sobretudo de meios rurais, continuam a ir para a Europa e América do Norte, pela promessa de salários muito mais altos do que receberiam na China, e apesar dos riscos. Algumas províncias da China, especialmente Fujian, no sudeste do país, têm uma longa história de imigração.

Em editorial, o Global Times, jornal do Partido Comunista Chinês, acusou hoje as autoridades britânicas e de outros países de não fazerem o suficiente para travar o tráfico de seres humanos.

"Um desastre humanitário tão sério ocorreu aos olhos de britânicos e europeus", apontou o jornal. "A Grã-Bretanha e os países europeus envolvidos não cumpriram com a sua responsabilidade de proteger estas pessoas", acusou.

