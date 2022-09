As vitórias, os reveses e escândalos da ministra de 47 anos que já foi de esquerda, é anti-Brexit e sucede agora a Boris Johnson. Há quem a apelide já de nova Dama de Ferro, pela admiração a Thatcher.

Mundo 5 5 min.

Sucessão

Quem é Liz Truss, a nova primeira-ministra britânica?

Redação As vitórias, os reveses e escândalos da ministra de 47 anos que já foi de esquerda, é anti-Brexit e sucede agora a Boris Johnson. Há quem a apelide já de nova Dama de Ferro, pela admiração a Thatcher.

Liz Truss, 47 anos, casada com um contabilista e mãe de duas adolescentes, acaba de ser eleita a nova líder dos Conservadores e, assim, primeira-ministra do Reino Unido. Na terça-feira, será indigitada pela rainha Isabel II, sendo a terceira mulher a habitar o nº10 da Downing Street, residência oficial do chefe do executivo britânico.



Admiradora confessa de Margaret Thatcher, Liz Truss é já apelidada como a “nova Dama de Ferro”. Outros perspetivam que esta política “não irá fazer nenhuma diferença” em relação a Boris Johnson.

A até agora ministra dos Negócios Estrangeiros aderiu tarde ao conservadorismo e ao Brexit, mas adotou estas causas com o entusiasmo dos convertidos, sempre inspirada pela antiga primeira-ministra.

Menos impostos, menos Estado e mais mercado livre: Liz Truss que desde há um ano é a chefe da diplomacia impôs-se com uma mensagem clara e seduziu a base do Partido Conservador, composta por menos de 200 mil aderentes, sobretudo homens de idade e brancos, encarregues de eleger o sucessor de Boris Johnson.

Para os seus opositores a sua campanha pecou por se afastar da dramática crise do custo de vida que atinge os britânicos e o seu percurso mostra uma falta de convicções profundas. Mas o seu discurso direto e a sua experiência política em múltiplos cargos ministeriais ao longo da carreira ajudaram-na a vencer o seu opositor nesta corrida à liderança, o antigo ministro das finanças Rishi Sunak, que era visto como demasiado tecnocrático.

Liz Truss e o marido, Hugh O'Leary (na foto) têm duas filhas adolescentes. Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

“Num partido que evolui para o populismo, ela soube apresentar-se de uma maneira mais autêntica” e mais próxima das pessoas comuns, revela Tim Bale, professor na Universidade Queen Mary. “Ela apresenta-se como estando de fora do establishment, apesar de fazer parte do Governo” desde 2012.

Uma nova Boris Johnson?

Este é um paradoxo que partilha com Boris Johnson, que vem da elite britânica mas que há muito é amado pelas classes trabalhadoras, de quem na campanha Liz Truss teve o cuidado de nunca criticar ou falar mal. Já o seu rival Sunak acabou por pagar pelo facto de se ter demitido do Governo e precipitado a mudança do primeiro-ministro.

Liz Truss partilha também a confiança do seu antecessor face às críticas, mantendo as suas promessas de grandes cortes fiscais apesar dos avisos de economistas influentes.

"Vamos acabar tendo um novo Johnson", resume John Curtice, um cientista político da Universidade de Strathclyde, salientando o "positivismo" de Truss.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

5 Liz Truss torna-se primeira-ministra do Reino Unido. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Liz Truss torna-se primeira-ministra do Reino Unido. AFP Liz Truss torna-se primeira-ministra do Reino Unido. AFP Liz Truss torna-se primeira-ministra do Reino Unido. AFP Liz Truss torna-se primeira-ministra do Reino Unido. AFP Liz Truss torna-se primeira-ministra do Reino Unido. AFP

Contra a monarquia

Até à vitória desta segunda-feira, a carreira política de Mary Elizabeth Truss conheceu momentos tortuosos e reveses. Para quem a conheceu na adolescência e juventude seria muito difícil de imaginar que a jovem inglesa acabaria um dia por se destacar na ala mais à direita dos conservadores.

Uma jovem de esquerda

Nasceu a 26 de julho no seio de uma família com uma vincada ideologia de esquerda, sendo o seu pai um professor universitário de matemáticas e a sua mãe uma militante do desarmamento nuclear. Em criança, chegou a manifestar-se com os seus pais, membros do Partido Trabalhista, contra a neoliberal Margaret Thatcher, mas também a interpretou numa peça de teatro e com o passar dos anos tornou-se uma grande admiradora da ex-primeira-ministra.

Como contou o seu irmão Francis à BBC, em família Liz Truss queria sempre a todo o custo ganhar o jogo Monopólio nem que para isso tivesse de fazer batota.

Em Oxford onde estudou filosofia, política e economia foi presidente dos Liberais Democratas da Universidade de Oxford e numa intervenção pública sua, que se tornaria célebre, a jovem apelou à abolição da monarquia, posição bem longe do seu idealismo conservador atual.

“Liz Truss sempre foi uma pessoa franca, e sempre gostou de fazer barulho", recorda Mark Littlewood, diretor do Instituto de Assuntos Económicos, que a conheceu quando em Oxford. "Na universidade, nunca houve qualquer dúvida quanto às suas posições sobre qualquer assunto”, recorda Littlewood realçando posições que foram sempre consistentes na nova primeira-ministra.

"Ela é instintivamente a favor dos cortes fiscais, é cética quanto à regulação, pensa que o Estado tem demasiado poder e que homens e mulheres não têm poder suficiente. Esta é uma receita extremamente atrativa para os adeptos conservadores”.

Popularidade deixa regresso de Boris Johnson em aberto Uma sondagem revela que mais de 60% dos militantes conservadores responderam que “idealmente” optariam por Johnson, em vez dos candidatos Liz Truss ou Rishi Sunak.

A carreira na política

Depois de se ter juntado aos Conservadores, para grande desgosto da sua família, como a própria já contou, Liz Truss tornou-se deputada em 2010 pelo círculo eleitoral do Sudoeste de Norfolk (Leste de Inglaterra). E, desde 2012, tem ocupado cargos em vários ministérios, tendo sido subsecretária de estado da Educação, depois ocupou o mesmo cargo no ministério do Ambiente. Seguiu-se a mudança para o ministério da Justiça onde foi secretária de Estado e Lord Chanceler, tendo sido a primeira mulher em mil anos a ocupar este cargo. Após as eleições de 2017 foi nomeada Secretária-chefe do Tesouro.

A conservadora foi ainda Lorde Chanceler, secretária de Estado da Justiça e secretária-chefe do Tesouro.

Boris Johnson irá apresentar terça-feira a demissão à rainha Isabel II. Chris Radburn/PA Wire/dpa

O escândalo

Na sua carreira conheceu também derrotas e reveses: em 2009, quase foi impedida de se candidatar ao parlamento, nas legislativas devido a uma aventura extraconjugal com um deputado. A revelação arruinou o casamento deste político, mas não o de Liz Truss que continua casada com o contabilista Hugh O'Leary.

Na vida política, a nova primeira-ministra chegou a ser despromovida por Theresa May no ministério da Justiça após uma missão complicada.

Contra as críticas à sua personalidade, tida várias vezes como uma pessoa rígida, nas últimas semanas Liz Truss surgiu mais descontraída com os seus defensores a revelarem que a inglesa é uma amante de Karaoke, que adora queijo e gosta de aproveitar os prazeres da vida, uma “bon vivant”.

Ver esta conservadora de 47 anos tornar-se primeira-ministra irá ser um “teste interessante” frisa Mark Littlewood. “Quão radical e ousada será? Ou será travada pela máquina?”, questiona. Uma coisa é certa, vinca este especialista. A terceira mulher a ocupar o nº 10 de Downing Street vai “partir de uma posição em que os Conservadores não se estão a sair bem nas sondagens, e terá de ganhar a confiança da função pública. E isso será extremamente difícil”.

A nova vida de Liz Truss começa amanhã com muitas incógnitas pela frente.

Com AFP

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.