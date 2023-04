O ex-presidente dos EUA vai ser presente a um juiz esta terça-feira. Está acusado de suborno a Stormy Daniels para esconder um alegado caso extraconjugal com a atriz.

Quem é a atriz porno que vai sentar Donald Trump em tribunal

É a primeira vez na história dos EUA que um presidente (ex ou atual) vai a tribunal acusado de um crime pela justiça. Donald Trump, ex-presidente e de novo candidato, vai apresentar-se esta terça-feira no tribunal de Manhattan, Nova Iorque, por estar acusado por um Grande Júri de falsificar documentos para tentar esconder um suborno de 130 mil dólares (quase 120 mil euros) à atriz pornográfica Stormy Daniels, em vésperas da eleição presidencial de 2016, para que não divulgasse a alegada relação extraconjugal entre ambos 10 anos antes.

Na terça-feira à tarde, pelas 15h45 do Luxemburgo, Donald Trump, de 76 anos, tem de estar no tribunal, onde “será fotografado, as suas impressões digitais serão gravadas e, de seguida será apresentado a um juiz que lhe perguntará o que ele pretende alegar: é certo que ele dirá 'inocente'", explicou à AFP Carl Tobias, professor de direito na Universidade de Richmond, na Virgínia. Ali será decidido se a acusação ao ex-presidente será mantida, abrindo caminho a uma condenação.

Se recusar entregar-se, Donald Trump poderá ser preso e extraditado da Flórida para Nova Iorque, para ser formalmente notificado da acusação.

Stormy Daniels é uma famosa atriz pornográfica norte-americana. Smg/SMG via ZUMA Wire/dpa

A famosa Stormy Daniels

Mas, afinal, quem é Stormy Daniels, que vai obrigar o ex-presidente norte-americano a entregar-se à justiça, algo que nunca aconteceu nos EUA?

O seu nome verdadeiro é Stephanie Clifford, tem 44 anos, e é uma famosa atriz pornográfica norte-americana nascida no Louisiana. Com uma infância marcada pelo divórcio dos pais, a vida difícil com a mãe, foi sido vítima de negligências e abusos sexuais cometidos por um homem mais velho, quando tinha apenas nove anos. A história é contada na sua autobiografia "Full Disclosure", publicada em 2018, dois anos depois do alegado suborno de Trump para que esta mantivesse secreta a relação que tinham tido 12 anos antes.

Os traumas e as dificuldades levaram-na a sair de casa e sustentar-se sozinha desde cedo, primeiro como stripper e depois como atriz pornográfica, meio onde ganhou fama. Além de atriz, aventurou-se como argumentista e realizadora de filmes para adultos. Ao longo da carreira foi nomeada para 35 prémios da indústria pornográfica e ganhou 10, segundo o IMDB.

A noite de sexo

Stormy Daniels já era conhecida quando aceitou ser hospedeira num torneio de golfe de celebridades em Lake Tahoe, Califórnia, em julho de 2006. A atriz tinha feito uma breve participação num filme não pornográfico, o blockbuster de grande sucesso “Virgem aos 40”, que estreou em 2005, onde protagonizava uma cena de nudez. Nessa altura, o então magnata do imobiliário Trump e famoso apresentador do reality show “O Aprendiz” já estava casado com Melanie e tinha sido pai recentemente, pela quinta vez, do seu filho mais novo Barron Trump, nascido em março de 2006.

Foi nesse torneio de golfe que os dois se cruzaram, pela primeira vez, tinha ela 27 anos e ele 60. Segundo conta a atriz no seu livro, um guarda-costas de Trump foi ter consigo para lhe transmitir o convite do magnata para um jantar no seu quarto de hotel. Stormy Daniels aceitou e quando lá chegou, o anfitrião estava de pijama.

Os dois fizeram sexo e Trump deixou-lhe promessas de que a iria colocar no seu reality show. Os dois manteriam contacto por um ano, porque Stormy Daniels mantinha a esperança de ver a promessa cumprida e de participar n'“O Aprendiz”. Tiveram um novo encontro em 2007 para discutir essa participação. A atriz conta que Trump quis fazer sexo novamente, mas ela recusou. Durante todo o escândalo e exposição pública, a atriz nunca se fez de vítima e sempre assumiu que o sexo foi consensual, mas critica seriamente Trump, sobretudo porque diz ter sido alvo de ameaças de morte.

Donald Trump já deixou a sua mansão na Flórida esta tarde, prevendo-se que viaje para Nova Iorque onde tem de estar terça-feira. AFP

No seu livro, Stormy Daniels não se coibiu de lançar duras críticas à performance sexual de Trump, revelando que o sexo “durou dois minutos”, que o órgão sexual do ex-presidente é “menor do que a média”. “Deve ter sido o sexo menos impressionante que alguma vez tive, mas ele não achou o mesmo”, escreve a atriz pornográfica, citada pelo The Guardian.



A primeira vez que a atriz falou sobre o caso com o multimilionário norte-americano foi em 2011, numa entrevista a uma revista. Mas foi durante a fase final da campanha eleitoral de Donald Trump à Casa Branca que a relação proibida se tornou um problema que era urgente resolver.

Inédito. Trump é o primeiro ex-Presidente a ser julgado nos EUA O ex-presidente foi formalmente acusado no caso de suborno a uma atriz pornográfica.

O suborno de 122 mil euros

Em outubro de 2016, véspera da eleição presidencial, a atriz recebe uma proposta de Michael Cohen, então advogado pessoal de Donald Trump: 130 mil dólares em troca do seu silêncio sobre o antigo envolvimento sexual entre os dois.

Como o pacto tinha de ser secreto, este pagamento foi falsamente registado como despesas legais nas contas da sua empresa sediada em Nova Iorque, razão pela qual Donald Trump está a ser acusado de fraude comercial.

Em janeiro, o Procurador Distrital Democrata de Manhattan, Alvin Bragg, remeteu o caso para um Grande Júri, isto é, um conjunto de cidadãos selecionado aleatoriamente e que é encarregado de decidir se existem provas suficientes para ser apresentada uma acusação formal contra o suspeito. Tudo feito sob a máxima confidencialidade. O júri ouviu várias testemunhas e convocou Donald Trump para depor também, em março passado, ao que o ex-presidente recusou. Finalmente, foi acusado e esta terça-feira à tarde tem de comparecer em tribunal.



Forças policiais concentram-se já esta segunda-feira junto à Trump Tower, a residência de Donald Trump em Nova Iorque. Getty Images via AFP

“Que tipo de pessoa pode acusar outra, neste caso um ex-Presidente dos Estados Unidos (…) de um crime, quando todos sabem que nenhum crime foi cometido, e quando também sabem da potencial morte e destruição que esta acusação falsa pode provocar, sendo catastrófica para o nosso país?”, escreveu Trump no Twitter referindo-se ao procurador Alvin Bragg.

Já Stormy Daniels não esconde a sua alegria. “Isto é monumental, épico e estou orgulhosa”, afirmou a atriz nas redes sociais. E, nem receia defrontar-se com ele na justiça. “Não tenho medo dele vestido... já o vi nu”.

Na terça-feira, junto à Trump Tower e ao tribunal, são esperados apoiantes e críticos do ex-presidente dos EUA e de Stormy Daniels. Razão pela qual a polícia já começou a reforçar a sua presença junto da famosa torre onde o de novo candidato às presidenciais de 2024 tem a sua residência na cidade.

