Prevê-se que o Ministério Público sueco desvende na quarta-feira um mistério com 34 anos.

Quem assassinou o antigo primeiro-ministro sueco Olof Palme?

A imprensa antecipa o desfecho do caso por parte do Ministério Público sueco que procura há mais de três décadas descobrir a autoria do assassinato do antigo primeiro-ministro sueco numa rua de Estocolmo. O crime que abalou o país escandinavo foi tema de muitas teorias e polémicas ao longo dos anos.



Há provas que apontam para Stig Engström, um publicitário que trabalhava para uma companhia de seguros localizada perto do local do crime e que foi incluído como testemunha na fase inicial da investigação, mas que foi afastado meses mais tarde por não ser considerada relevante.

O rasto do "Skandia man", empresa para a qual trabalhava, foi relançado há dois anos, graças a uma reportagem, mais tarde seguida de um livro, do jornalista Thomas Pettersson. Engström, que faleceu em 2000, frequentava grupos anti-Palme, tinha formação militar, era membro de um clube de tiro e tinha acesso a armas através de um conhecido, revelou Pettersson, que comunicou as suas conclusões à unidade de polícia que investigava o caso.

“Voltámos a analisar as questões da investigação, realizámos provas técnicas e interrogámos testemunhas", afirmou o procurador Krister Petersson em fevereiro, expressando "optimismo" quanto à resolução do caso e apontou uma decisão até final de julho. Embora não tenha sido confirmado que a Engström será considerado culpado, o governo já foi informado das conclusões e a arma do crime foi encontrada, anunciou esta terça-feira o diário Aftonbladet.

Encontrar o revólver utilizado pelo assassino de Palme foi uma das principais dores de cabeça dos investigadores, que testaram mais de 400 armas diferentes ao longo dos anos, embora nenhuma delas pudesse estar relacionada com as duas balas encontradas no local do crime e mantidas em mau estado.

A outra via da investigação que parece ter sido consolidada nos últimos anos é a que aponta para os serviços de informação sul-africanos. Palme, que deu voz própria à Suécia na Guerra Fria foi um grande apoiante do Congresso Nacional Africano (ANC) de Nelson Mandela e sabe-se que, dias antes da sua morte, agentes infiltrados sul-africanos participaram numa conferência "anti-apartheid" em Estocolmo.

O regime sul-africano foi também apontado num livro publicado no ano passado pelo jornalista Jan Stocklassa, que prosseguiu a investigação do também jornalista e escritor Stieg Larsson, autor da conhecida saga "Millennium", que tinha passado muito tempo a investigar o assassinato de Palme e círculos de extrema-direita. Grupos policiais ligados a estes círculos aparecem nas listas de suspeitos, tal como o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que a Suécia incluiu no tempo de Palme na sua lista de organizações terroristas na sequência dos atentados de Estocolmo.

