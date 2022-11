O julgamento representa o fim de uma longa espera por justiça para os familiares das vítimas, que vieram de 10 países, incluindo 196 holandeses, 43 malaios e 38 australianos.

Mundo 4 min.

Julgamento

Queda do voo MH17. Três homens condenados a prisão perpétua

AFP O julgamento representa o fim de uma longa espera por justiça para os familiares das vítimas, que vieram de 10 países, incluindo 196 holandeses, 43 malaios e 38 australianos.

Um tribunal holandês condenou esta quinta-feira três homens a prisão perpétua e absolveu outro pela destruição do voo MH17 da Malaysia Airlines sobre a Ucrânia em 2014, no meio das tensões crescentes sobre a invasão russa que acabou por acontecer em fevereiro deste ano.

Os russos Igor Gurkin e Sergei Dubinsky e o ucraniano Leonid Khartchenko foram condenados por homicídio, tendo ficado provado que desempenharam um papel na destruição do avião. O russo Oleg Pulatov foi absolvido, disse o juiz presidente Hendrik Steenhuis. A sentença ainda está sujeita a recurso.

Os três primeiros foram condenados à revelia porque os quatro homens recusaram-se a assistir ao julgamento que durou dois anos e meio.

"Castigo para todas as atrocidades russas será inevitável"

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky congratulou-se com aquela que descreveu como uma "decisão importante". "O castigo para todas as atrocidades russas - tanto passadas como presentes - será inevitável", acrescentou.

Muitos familiares das vítimas viajaram de várias partes do mundo para assistirem ao veredicto num tribunal que foi alvo de fortes medidas de segurança e que esteve instalado perto do aeroporto de Amesterdão-Schiphol, onde o Boeing 777 descolou no dia 17 de julho de 2014.

Todos os 298 passageiros e tripulação do voo MH17 morreram quando o avião que voava de Amesterdão para Kuala Lumpur foi atingido por um míssil fornecido por Moscovo, segundo a acusação, enquanto sobrevoava a Ucrânia separatista pró-russa.

"Pergunte aos familiares que perderam os seus filhos: é impossível virar a página", disse Piet Ploeg, que perdeu o irmão, cunhada e sobrinho.

"Espero realmente que este veredicto lhes permita distanciarem-se do que aconteceu ao voo MH17, para tentarem prosseguir com as suas vidas", continuou Ploeg, que é presidente de uma fundação para os familiares das vítimas do MH17.

Os juízes disseram que Igor Guirkinen, Sergei Dubinsky e Leonid Khartchenko poderiam ser responsabilizados pelo transporte do míssil BUK a partir de uma base militar na Rússia e pela sua projeção para o local de lançamento, mesmo que não tivessem sido eles próprios a premir o gatilho.

Não houve provas suficientes para demonstrar que Oleg Poulatov, o único suspeito a ter sido representado por um advogado durante o julgamento, esteve envolvido.

"Abundância de provas"

"O tribunal é da opinião que o acidente do voo MH17 foi causado pelo disparo de um míssil BUK de um campo agrícola perto de Pervomayskyi (na Ucrânia oriental), matando todos os passageiros", disse o juiz presidente Hendrik Steenhuis. "Há muitas provas que apoiam esta conclusão", como por exemplo um "fragmento em forma de borboleta do míssil encontrado no corpo de um membro da tripulação" no cockpit, acrescentou.

O tribunal rejeitou um cenário alternativo apresentado pela defesa, que sugeria a possibilidade do envolvimento de um avião de combate ucraniano.

Os juízes concluíram também que a República Popular de Donetsk estava "sob o controlo da Federação Russa" na altura da destruição do MH17. Isto significa que os arguidos não têm direito a reclamar imunidade como combatentes num conflito internacional, uma vez que a Rússia "nega até hoje" que controlava a região na altura.

Os famosos campos de girassol da Ucrânia estavam repletos de corpos e escombros, e algumas vítimas, incluindo crianças, ainda estavam amarradas aos assentos. Foto: AFP

O julgamento representa o fim de uma longa espera por justiça para os familiares das vítimas, que vieram de 10 países, incluindo 196 holandeses, 43 malaios e 38 australianos.

"A comunidade internacional deve caçá-los", disse Evert van Zijtveld, que perdeu a filha Frederique, de 19 anos, e o filho Robert-Jan, de 18, e também os sogros.

Moscovo recusou-se a extraditar quaisquer suspeitos

A tragédia levou a que fossem impostas sanções contra Moscovo. Os famosos campos de girassol da Ucrânia estavam repletos de corpos e escombros, e algumas vítimas, incluindo crianças, ainda estavam amarradas aos assentos.

Com início em março de 2020, com uma triste leitura dos nomes das vítimas, o chamado 'julgamento MH17' tornou-se entretanto um caso de teste para os esforços de levar à justiça os autores de crimes de guerra na Ucrânia desde 2014.

Três dos suspeitos foram oficialmente julgados à revelia. O quarto, Oleg Poulatov, negou qualquer culpabilidade numa declaração em vídeo.

Igor Guirkin, 51 anos, um antigo espião russo que se tornou no chamado ministro da Defesa da República Popular Separatista de Donetsk, esteve em contacto com Moscovo para obter o sistema de mísseis. Negou qualquer envolvimento separatista na destruição do MH17. Acredita-se que Sergei Dubinsky, 60 anos, também ligado à inteligência russa, tenha sido o chefe dos separatistas da inteligência militar, e que tenha dado ordens sobre o lançamento do míssil.

Os seus subordinados, Oleg Poulatov, um antigo soldado das forças especiais russas, e Leonid Khartchenko, 50 anos, que se crê ter chefiado uma unidade separatista, desempenharam um papel mais direto na colocação do míssil no local de lançamento, de acordo com a acusação.

Moscovo negou qualquer envolvimento na tragédia e recusou-se a extraditar quaisquer suspeitos, afirmando que tal era ilegal ao abrigo da lei russa.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.