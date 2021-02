Na Índia, mais de 2.000 membros das forças armadas, grupos paramilitares e policiais participaram na operação de busca e salvamento.

Queda de glaciar. Dezanove corpos resgatados e mais de 200 pessoas desaparecidas

Contam-se dezanove mortos resultantes da queda de um glaciar dos Himalaias, no norte da Índia, que provocou uma enxurrada de lama e detritos sobre duas barragens e algumas habitações.



Centenas de militares procuram sobreviventes no estado de Uttarakhand, nos Himalaias, estimando-se que existem mais de 200 pessoas desaparecidas. A maioria dos desaparecidos trabalhavam nas centrais hidroeléctricas de Rishiganga e NTPC.

"Cerca de 202 pessoas foram dadas como desaparecidas até agora no incidente de ontem, enquanto 19 corpos foram recuperados de diferentes locais", tweetou a polícia de Uttarakhand na segunda-feira. No domingo, 12 pessoas foram resgatadas de outro túnel.

O desastre ocorreu no início da manhã de domingo no distrito de Chamoli, no Estado de Uttarakhand. A enxurrada provocada pelo degelo do glaciar destruiu uma barragem em construção.



De acordo com filmagens e relatos de testemunhas, uma onda de água em alta velocidade varreu o rio, ganhando ímpeto à medida que se deslocava pelo estreito desfiladeiro, arrasando completamente a barragem hidroelétrica de Rishiganga. Ficaram ainda destruídas cinco pontes e dezenas de casas foram danificadas.

Na segunda-feira, os socorristas concentraram-se num túnel de 2,5 km de comprimento (1,5 milhas) onde se acreditava que os trabalhadores estavam encurralados.





Segundo o The Guardian, Vivek Pandey, porta-voz da Força Policial de Fronteira Indo-Tibetana, disse que se acreditava que 30-35 trabalhadores estavam dentro do túnel e que os socorristas estavam a tentar alcançá-los. Ainda não tinha havido contacto de voz com ninguém no túnel, disse outro oficial.

"Os socorristas usaram cordas e pás para chegar à boca do túnel. Cavaram através dos escombros e entraram no túnel. Ainda não entraram em contacto com as pessoas encalhadas", disse o ministro-chefe de Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat.

A região dos Himalaias tem uma cadeia de projetos hidroeléctricos em vários rios e seus afluentes. Sangram Singh Rawat, antigo membro do conselho da aldeia de Raini, o local mais próximo do glaciar, disse às autoridades locais dos meios de comunicação social que conseguiram salvar outras unidades de energia a jusante, devido à acção oportuna tomada para libertar água através da abertura de portões.

As cheias também danificaram casas, disse Ravi Bejaria, um porta-voz do governo, embora não tivesse pormenores sobre o número e se algum dos residentes estava ferido, desaparecido ou morto. A jusante, pontos turísticos populares nas margens do Ganges foram fechados, e todas as atividades náuticas foram interrompidas.

Esta região montanhosa já sofreu enchentes, deslizamentos de terra e o colapso de edifícios em junho de 2013. Essa tragédia causou cerca de 7.000 mortes ou desaparecidos, muitos deles peregrinos hindus que se deslocaram a Uttarakhand para visitar alguns dos lugares mais importantes para a religião, e onde também nasce o sagrado rio Ganges.

