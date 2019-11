O avião privado pertencia à empresa congolesa Busy Bee.

Queda de avião no Congo faz 23 mortos

O avião privado pertencia à empresa congolesa Busy Bee.

Pelo menos 23 pessoas morreram na queda de avião na República Democrática do Congo. A aeronave despenhou-se num bairro da cidade de Goma, segundo as autoridades locais.

"Contabilizamos 23 corpos até ao momento", disse o coordenador da proteção civil do bairro, Joseph Makundi, à AFP.

Entretanto, o aeroporto confirma que a bordo seguiam 19 pessoas, entre as quais 17 passageiros e dois tripulantes. As agências de notícias avançam que as outras quatro vítimas mortais serão civis do bairro "densamente povoado".

A pequena aeronave do tipo Dornier tinha como destino a cidade de Beni, que fica a 350 quilómetros ao norte de Goma, de acordo com um funcionário da empresa aérea privada, Busy Bee.

A administração da companhia aérea aguarda os resultados de uma análise técnica realizada por uma equipa de campo.

A Busy Bee é uma empresa recente que possui três aeronaves para as regiões de Beni e Butembo, na província do Kivu do Norte.

com Lusa