Que estilo Macron recupera para enfrentar a crise energética?

Telma MIGUEL Com o pedido ao país de manter os aquecimentos desligados até dezembro, os políticos franceses estão a usar casacos de penas dentro dos gabinete. Em nome da ‘sobriedade energética’, Emmanuel Macron recebeu na semana passada o presidente da Guiné Bissau com camisola de gola alta e blazer.

Normalmente, os políticos e os burocratas europeus usam fato e gravata de verão e de inverno. Mas, como efeito colateral da crise, isso está a mudar. Por causa da guerra energética com a Rússia, o medo de blackouts e aumento descontrolado dos preços, a Comissão Europeia pediu aos países que poupassem eletricidade. O presidente francês, Emmanuel Macron, foi dos primeiros a usar a expressão “sobriedade energética”, uma atitude que recomendou aos europeus que adotassem como esforço de guerra.

Em França – onde a crise foi exacerbada pela falha nos últimos meses de vários reatores nucleares – foi pedido aos cidadãos que não usassem os aquecimentos até dezembro. E o mesmo acontece nos gabinetes dos ministros e no Palácio do Eliseu.

A primeira-ministra, Élisabeth Borne, tem sido fotografada de blusão acolchoado dentro do seu gabinete e o ministro da Economia, Bruno le Maire “Twittou” uma foto à secretária usando uma camisola de gola alta escura.

O ministro francês publicou a foto após num programa radiofónico um ouvinte lhe ter perguntado se também os ministérios iriam reduzir a conta de energia, uma vez que a escola do seu filho só abriria o aquecimento em dezembro. Le Maire respondeu que toda a França iria poupar. “Portanto, já não me vão ver de fato e gravata, mas de camisola de lã”, anunciou.

Mas a atitude dos políticos franceses tem sido criticada por todo o espectro político. À esquerda, por ser paternalista para com os cidadãos. Pelos ambientalistas, porque em vez de atacar o problema de reconversão energética para as renováveis, os políticos estão embrenhados em micro decisões e questões de estilo. Marine le Pen, a autoridade da extrema-direita em França e presidente da União Nacional, evocando a frase mítica de Maria Antonieta de que “se o povo não tem pão, então que coma bolos”, ironizou, numa publicação na sua conta de Twitter: “Não têm aquecimento? Que usem caxemira”.

O regresso do estilo Nouvelle Vague

Emmanuel Macron Foto: AFP

Embora tenha sido nos anos 90 celebrizada mundialmente por Steve Jobs (que na Califórnia a usava sempre), a camisola escura de gola alta é sobretudo associada aos intelectuais franceses, à Nouvelle Vague e à onda de resistência pós Maio de 68 em que o tradicional fato e gravata foram renegados. Nos anos 80, a gola alta escura voltou a estar na moda, com um significado diferente, popularizada por Kim Basinger no filme 'Nove Semanas e Meia'.

Neste inverno europeu, que deverá acontecer com os termostatos das casas regulados para temperaturas inferiores, poderá voltar a ser uma afirmação política em conformidade com os tempos que se vivem.

Mesmo os edifícios das instituições europeias terão temperaturas mais baixas que em anos anteriores, e o próprio porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, pediu aos jornalistas que se apresentassem nas salas de imprensa com uma camisola extra.

Estamos preparados para o inverno

Num recente debate parlamentar sobre a guerra na Ucrânia, a primeira- ministra, Élisabeth Borne, disse que “aconteça o que acontecer, estamos preparados para o inverno”, lembrando que a França tem os reservatórios de gás quase cheios e aumentou a capacidade dos terminais nos portos de processarem gás natural liquefeito. Se o plano de poupança de energia apresentado no verão por Macro for cumprido, disse, “e se toda a gente participar, passaremos estes meses sem perigo de termos um blackout”.

Emmanuel Macron e Umaro Sissoco Embalo. Foto: AFP

Para dar o exemplo – até porque ainda não está assim tanto frio em Paris -, Emmanuel Macron recebeu o seu homólogo da Guiné Bissau, Umaro Sissoco Embaló, no Palácio do Eliseu, vestido com blazer e camisola de gola alta escura.

