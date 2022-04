As duas crianças que não resistiram teriam "entre três e seis anos", segundo as autoridades locais.

Quatro pessoas morreram em tiroteio num infantário na Rússia

Um homem de 67 anos abriu fogo esta terça-feira num infantário na região de Ulyanovsk, na Rússia, confirmaram as autoridades regionais à Interfax. Duas crianças, um professor e o autor dos disparos morreram.

"De acordo com informações preliminares, houve tiroteio num jardim-de-infância. Duas crianças morreram, um professor e o agressor", confirmou à AFP Dmitry Kamal, porta-voz da região de Ulyanovsk. Kamal disse também que as idades das crianças não são ainda confirmadas, mas que provavelmente tinham "entre três e seis anos". O atacante terá morrido no local.

De acordo com o canal do Telegram Baza, que é conhecido por ter fontes nas forças policiais russas, o homem entrou no jardim de infância durante a hora da sesta com uma espingarda.



Uma fonte das forças policiais disse à agência de notícias TASS que o tiroteio pode ter sido resultado de um "conflito doméstico".



Os tiroteios em locais públicos na Rússia têm-se tornado cada vez mais frequentes nos últimos anos, o que levou o Presidente Vladimir Putin a alertar para o fenómeno, que vê como "uma importação dos Estados Unidos e um efeito perverso da globalização", e que o levou a endurecer a legislação sobre o porte de armas.

