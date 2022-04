Três mulheres e um homem foram esfaqueados até à morte numa casa no sudeste de Londres, disse a polícia esta segunda-feira de manhã.

Reino Unido

Quatro pessoas morrem após serem esfaqueadas em Londres

As vítimas foram encontradas na madrugada desta segunda-feira pela polícia, que foi chamada à 1h40 (2h40 no Luxemburgo) para um distúrbio em Southwark, um bairro londrino a sul do rio Tamisa.



Os agentes "encontraram quatro pessoas com ferimentos que pareciam ter sido provocadas por uma faca", disse a polícia de Londres numa declaração.

"Apesar dos esforços das equipas de salvamento, todas as quatro pessoas - três mulheres e um homem - foram declaradas mortas no local".

Um homem suspeito de estar ligado aos assassinatos foi detido e levado sob custódia, tendo sido iniciada uma investigação.

As cinco pessoas aparentemente conheciam-se.

