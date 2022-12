As 10 pessoas que, inicialmente, tinham sido dadas como soterradas pela neve foram encontradas. Entre os quatro feridos, um ficou em estado grave.

Avalanche

Quatro pessoas feridas em avalanche na Áustria

Redação As 10 pessoas que, inicialmente, tinham sido dadas como soterradas pela neve foram encontradas. Entre os quatro feridos, um ficou em estado grave.

Quatro pessoas ficaram feridas na avalanche que ocorreu este domingo, dia de Natal, numa pista de ski na Áustria.

O incidente ocorreu por volta das 15 horas locais, a uma altitude de cerca de 2.700 metros na área de esqui Lech Zürz da região ocidental de Vorarlberg.



Com base no vídeo de uma testemunha "que filmou, por acaso, a avalanche com o seu telefone", a polícia indicou, inicialmente, que "cerca de dez pessoas" tinham ficado "soterradas" pela neve. Ao final do dia, oito já tinham sido encontradas e duas continuavam desaparecidas.

Entre as oito pessoas que foram localizadas, uma ficou ferida com gravidade e acabou por ser levada para o hospital de Innsbruck, de acordo com uma declaração emitida ainda ontem. Além do ferido grave, três outras pessoas também apresentaram ferimentos.

"Foi já à noite que as outras pessoas filmadas no vídeo apareceram", tendo muitas conseguido regressar à estância pelo seu próprio pé, disse a polícia.

Cerca de 200 operacionais, apoiados por helicópteros, foram mobilizados, durante várias horas, para apoiar as operações de busca.

No fim de semana, tinham sido emitidos alertas para o elevado risco de avalanche na zona e também na região vizinha do Tirol, devido à fragilidade da cobertura de neve num contexto de descongelamento.

As avalanches na Áustria têm causado uma média de 20 mortes por ano.

(Com AFP)

