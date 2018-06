Quatro países de leste vão boicotar minicimeira europeia sobre migrações no domingo

Após o naufrágio de uma embarcação com mais de 700 imigrantes no Mediterrâneo, na madrugada de domingo, a chefe da diplomacia da UE, a italiana Federica Mogherini pediu que o assunto fosse incluinda na agenda da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros que tem lugar esta segunda-feira no Luxemburgo, noticiam os media em Itália.