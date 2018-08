As autoridades da Florida confirmam quatro mortos no tiroteio num centro comercial na Florida.

Quatro mortos em tiroteio na Florida

Quatro vitimas mortais e 11 feridos é o primeiro balanço da polícia de Jacksonville, na Florida, onde decorreu o tiroteio.

As autoridades confirmam a morte de um suspeito, mas desconhece-se de momento se há um segundo suspeito .

O departamento do xerife de Jacksonville utilizou a rede social Twitter para dar as primeiras informações e medidas preventivas, aconselhando a população a “manter-se afastada da zona” por estar em curso um “tiroteio em massa”.

O tiroteio registou-se hoje, às 20 horas do Luxemburgo, durante uma prova de qualificação para um torneio de Madden 19, num salão de jogos dentro de um centro comercial a céu aberto, o Jacksonville Landing, nas margens do rio Saint John, no centro da cidade de Jacksonville.