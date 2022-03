Alerta de tsunami para a costa nordeste do país foi levantado na manhã desta quinta-feira, depois de ter sido ontem decretado.

Catástrofes naturais

Quatro mortos e mais de 100 feridos num violento sismo no Japão

AFP Quatro pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas quando um poderoso terramoto de magnitude 7,4 sacudiu o Japão oriental, desencadeando um alerta de tsunami para a costa nordeste do país que foi levantado na manhã desta quinta-feira.

O terramoto de quarta-feira à noite derrubou partes de casas, causou o descarrilamento de um comboio, que não fez vítimas, abriu fendas nas autoestradas e destruiu montras de lojas.



Mas os danos pareceram relativamente ligeiros em comparação com o poder do terramoto, que afetou principalmente os condados do nordeste japonês de Fukushima e Miyagi.

Na manhã desta quinta-feira, o porta-voz do governo Hirokazu Matsuno disse que quatro pessoas foram mortas e 107 ficaram feridas.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA), o hipocentro do tremor que ocorreu na quarta-feira às 23:36 (14:36 GMT), reavaliado para o grau 7.4 (contra os 7.3 inicialmente apontados), estava a 60 km de profundidade sob o Oceano Pacífico ao largo da costa de Fukushima, onde uma central nuclear foi devastada por um tsunami em 2011.

A JMA emitiu um alerta para ondas de um metro de altura. Ondas de 30 cm foram registadas em Ishinomaki (prefeitura de Miyagi), de acordo com a agência, que tinha apelado aos residentes para se afastarem da orla marítima. O aviso de tsunami foi levantado na manhã desta quinta-feira.

"A polícia e os serviços de salvamento receberam muitas chamadas em Fukushima e Miyagi", disse Matsuno durante a noite, exortando as pessoas a permanecerem vigilantes para mais réplicas.

Pequenos tremores secundários foram registados durante toda a noite. Foram emitidas ordens de evacuação para abrigos em algumas localidades.

"Por favor sigam as informações sobre o terramoto, afastem-se da costa e tomem medidas para se proteger", disse o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida.

Num centro de evacuação na cidade de Soma (Fukushima) onde algumas dezenas de residentes se tinham refugiado, Yuzuru Kobashi, 82 anos, disse à AFP que tinha vindo recolher lonas com a sua mulher para proteger a sua casa danificada pelo tremor de terra.

"Mas na minha idade não consigo subir ao telhado, por isso vamos usá-los para proteger as coisas que valorizamos na casa contra a chuva", disse ele.

Em Ishinomaki, um socorrista disse à AFP que tinha sido acordado por "um tremor extremamente violento".

"Ouvi o chão a ribombar. Em vez de sentir medo, a memória do terramoto [de 2011] regressou", acrescentou.

Não foram detetadas anomalias na central nuclear de Fukushima Daiichi, gravemente danificada em 2011 por um enorme tsunami desencadeado por um sismo de magnitude 9, segundo a Agência de Segurança Nuclear do Japão (NRA).

Na outra central nuclear do distrito, Fukushima Daini, também encerrada desde 2011, bem como na central de Onagawa (prefeitura de Miyagi), as bombas para piscinas de arrefecimento de combustível usado pararam de funcionar brevemente, mas foram rapidamente recolocadas em funcionamento, disse a NRA mais tarde.

Descarrilamento de comboio

O terramoto, que foi fortemente sentido mesmo em Tóquio, deixou inicialmente mais de dois milhões de casas em Tóquio e nos distritos vizinhos sem energia, segundo a Tokyo Electric Power (Tepco), mas a energia foi totalmente restaurada algumas horas mais tarde.

De acordo com a Tohoku Electric Power, cerca de 2.500 lares no nordeste do país ainda estavam sem energia na tarde [hora local] desta quinta-feira.

A empresa ferroviária JR East relatou grandes perturbações na sua rede. Um shinkansen, o comboio de alta velocidade do Japão, descarrilou a norte da cidade de Fukushima com 78 pessoas a bordo, mas ninguém ficou ferido.

E na cidade nordeste de Sendai, uma muralha desmoronou-se no local do histórico Castelo de Aoba.

O Japão, ainda assombrado pelo 11 de março de 2011, fez um minuto de silêncio na sexta-feira em memória deste grande desastre.

A catástrofe deixou mais de 18.500 pessoas mortas e desaparecidas - na sua maioria devido ao tsunami - e obrigou mais de 165.000 pessoas na província de Fukushima a evacuar as suas casas devido às emissões radioactivas da central nuclear danificada, onde os núcleos dos três reactores tinham derretido.

As autoridades locais ainda contam 33.365 pessoas deslocadas, 80% das quais vivem fora da prefeitura de Fukushima.