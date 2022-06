O acidente teve lugar durante uma tourada local, uma espécie de festival popular em que o público vai à arena para combater bois e pequenos touros.

Quatro mortos e centenas de feridos após queda de bancadas na Colômbia

AFP Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas, 30 das quais com gravidade, quando as bancadas de uma arena ruíram no domingo, no município colombiano de El Espinal, a sudoeste de Bogotá, durante um evento popular em que membros do público enfrentam pequenos touros, disseram as autoridades locais.

"Neste momento, há quatro pessoas mortas. Duas mulheres, um homem adulto e um menor", disse José Ricardo Orozco, governador do departamento de Tolima, numa estação de rádio local.

Os hospitais da região trataram cerca de 322 pessoas feridas, quatro das quais ainda se encontram em unidades de cuidados intensivos, disse Martha Palacios, Secretária da Saúde do departamento de Tolima.

O acidente teve lugar durante uma tourada local, uma espécie de festival popular em que o público vai à arena para combater bois e pequenos touros.

Uma secção inteira das bancadas de madeira de três andares, cheia de espectadores, desmoronou-se, atirando dezenas de pessoas ao chão, como mostram as imagens recuperadas pela AFP.

"Ainda estamos à espera para ver quantas pessoas estão debaixo dos escombros, não sabemos quantas. Como se pode ver nos vídeos, quase toda a ala estava cheia de pessoas e ruiu", disse Luis Fernando Vélez, diretor do departamento de proteção civil em Tolima, à mesma estação de rádio.

Outro vídeo amador mostra o público a tentar retirar os detritos de madeira e metal enquanto um touro continua a vaguear pela arena.

O acidente ocorreu na praça de touros Gilberto Charry durante o fim de semana em que se celebram as festividades de San Pedro, as mais populares da região.

"Vamos pedir uma investigação sobre os factos (...). Solidariedade com as famílias das vítimas", disse o presidente Ivan Duque, no Twitter.

O governador Orozco advertiu que iria pedir "a suspensão de todos estes tipos de festividades", alegando que estes acontecimentos "ameaçam a vida" dos animais e encorajam "os seus maus tratos".

No dia anterior, várias pessoas foram feridas por touros durante o mesmo festival em El Espinal, uma cidade de cerca de 78.000 habitantes localizada 150 quilómetros a sudoeste de Bogotá.

O novo presidente Gustavo Petro, eleito no fim de semana passado e que tomará posse no início de agosto, acrescentou a sua voz ao apelo do governador local.

"Peço às câmaras municipais que não autorizem mais espetáculos que envolvam a morte de pessoas ou animais", comentou no Twitter, recordando a morte de centenas de pessoas no colapso de outra arena no município de Sincelejo, em 1980.

Como presidente da câmara de Bogotá (2012-2015), Petro pôs fim às touradas em La Santamaría, a praça de touros emblemática da capital.

A lei colombiana pune o abuso de animais, mas práticas como a tourada e a luta de galos ainda se realizam como eventos culturais.

