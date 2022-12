A queda ocorreu na noite de Natal de uma ponte perto da fronteira com Portugal.

Cinco mortos após a queda de autocarro num rio em Espanha

Lusa A queda ocorreu na noite de Natal de uma ponte perto da fronteira com Portugal.

Subiram para cinco as mortes resultantes de um despiste de autocarro que aconteceu no sábado, em Cerdedo-Cotobade, na província Pontevedra, em Espanha.

De acordo com a Guardia Civil espanhola, um autocarro despistou-se e caiu para o rio Lérez, em Cerdedo-Cotobade, havendo nove pessoas envolvidas no acidente – oito passageiros e o condutor.

Duas pessoas ficaram feridas e outras duas continuam desaparecidas.

Os trabalhos foram suspensos de madrugada devido às más condições gerais, designadamente o elevado caudal do rio, a intensa corrente e o facto de o nível da água no interior da viatura já estar a atingir o teto, informaram os serviços locais de socorro.





Grande diferença de altitude

Por volta das 09:30, foi retomada a atividade de busca dos desaparecidos.

Durante a manhã, as equipas de regaste encontraram a terceira vítima sem vida dentro do autocarro, uma mulher, e às 12:00 encontraram a quarta vítima no rio, próximo do local do acidente.

Os profissionais já tinham confirmado, no sábado, a descoberta de outras duas pessoas falecidas.

Posteriormente, encontraram uma quinta vítima sem vida, numa área de muito difícil acesso.

Atualmente continuam os trabalhos para encontrar os demais ocupantes, ou seja, as outras duas pessoas ainda desaparecidas.

Das duas pessoas que ficaram feridas, uma delas é o motorista do autocarro que ficou internado no Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

De acordo com a Guardia Civil, o motorista fez o teste de álcool e drogas e deu negativo.

Entre os outros feridos encontra-se uma mulher que foi transferida para o Hospital Montecelo, em Pontevedra.

O acidente ocorreu por volta das 21:20, no sábado, quando um autocarro da empresa Monbus, da linha regular entre Lugo e Vigo, caiu no rio.

O presidente da Junta da Galiza, Alfonso Rueda, apontou as "muito más condições meteorológicas" como uma das possíveis causas do acidente.

Foi dado ainda nota de que, neste momento, o autocarro já se encontra vazio, por isso, as buscas incidem nas imediações.

As autoridades vão tentar remover o autocarro nas próximas horas.

Foi aberto um inquérito para determinar as causas do acidente, que ainda não são conhecidas. De acordo com o porta-voz da Guardia Civil, o condutor do autocarro é um condutor experiente. Também testou negativo para álcool e drogas. Segundo o diário regional La Voz de Galicia, os passageiros do autocarro incluíam pessoas que tinham vindo visitar parentes na prisão de Monterroso, no centro da Galiza, na véspera de Natal.

No Twitter, o presidente da região da Galiza, Alfonso Rueda, membro do Partido Popular de direita (PP), expressou as suas "condolências às famílias dos que morreram" e agradeceu às equipas de salvamento pelo seu "trabalho difícil".

