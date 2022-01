A tragédia ocorreu no final da tarde de quarta-feira, quando os estudantes viajavam de carro na estrada ao longo do Lago Chalain, o maior lago do Jura.

Tragédia em França

Quatro estudantes morrem em queda de carro a um lago nas montanhas do Jura

AFP É uma tragédia que está a chocar a comunidade educativa em França: quatro estudantes do ensino secundário, três menores e um jovem adulto, morreram na quarta-feira, presos dentro de um carro que caiu num lago nas montanhas do Jura enquanto conduziam numa estrada gelada.

Um quinto ocupante do carro conseguiu sair do veículo e fez soar o alarme, revelou Lionel Pascal, procurador público de Lons-le-Saunier.



Os cinco jovens eram estudantes da escola secundária de Champagnole, uma cidade do Jura situada a cerca de 20 km a nordeste do local do acidente, segundo David Philot, autarca do Jura, que descreveu o acidente como "dramático" e que "afeta todos".

A estrada estava muito "gelada", uma "autêntica pista de gelo real", e o carro "saiu da estrada" e "caiu no lago", explicou o autarca.

