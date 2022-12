Segundo a investigação, um país do Golfo, que será o Qatar, tentou subornar um eurodeputado socialista italiano que foi eurodeputado entre 2004 e 2019.

Investigação

Quatro detidos na Bélgica após suspeita de corrupção no Parlamento Europeu

AFP Segundo a investigação, um país do Golfo, que será o Qatar, tentou subornar um eurodeputado socialista italiano que foi eurodeputado entre 2004 e 2019.

Quatro pessoas, incluindo um antigo deputado europeu, foram detidas em Bruxelas esta sexta-feira, no âmbito de uma investigação levada a cabo por um juiz financeiro sobre suspeitas de corrupção por um "país do Golfo" no seio do Parlamento Europeu, informou o gabinete do procurador federal belga.

O país não é nomeado pela acusação. De acordo com o jornal belga Le Soir trata-se do Qatar. Funcionários do país terão alegadamente tentado subornar um eurodeputado socialista italiano que exerceu funções entre 2004 e 2019.

A investigação visa a "corrupção" e o "branqueamento de capitais" num grupo organizado, de acordo com uma declaração do Ministério Público.

Polícia apreendeu "aproximadamente 600 mil euros em dinheiro"

Durante vários meses, os investigadores belgas "suspeitaram que um país do Golfo influenciava as decisões económicas e políticas do Parlamento Europeu, pagando grandes somas de dinheiro ou oferecendo presentes importantes a terceiros com uma posição política e/ou estratégica significativa" dentro da instituição.

A identidade das pessoas detidas não foi revelada pelo Ministério Público Federal, que é competente na Bélgica para casos de terrorismo e crime organizado.

Na sexta-feira de manhã, no âmbito desta investigação, foram efetuadas dezasseis buscas em vários municípios da capital belga (onde o Parlamento Europeu tem a sua sede).

Além das quatro detenções, a polícia apreendeu "aproximadamente 600 mil euros em dinheiro", bem como "equipamento informático e telemóveis", cujo conteúdo será analisado.

"Esta operação destinava-se em particular aos assistentes parlamentares que trabalham no Parlamento Europeu. Entre os detidos encontra-se um antigo MPE", disse o Ministério Público.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.