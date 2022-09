A Bélgica já solicitou a transferência dos suspeitos, que têm nacionalidade holandesa e foram detidos nos Países Baixos.

Mundo 2 min.

Justiça

Quatro detidos em "plano de rapto" do ministro da Justiça belga

AFP A Bélgica já solicitou a transferência dos suspeitos, que têm nacionalidade holandesa e foram detidos nos Países Baixos.

Quatro suspeitos foram detidos este fim-de-semana nos Países Baixos no decorrer de uma investigação de um "plano de rapto" do ministro da Justiça belga Vincent Van Quickenborne, que responsabilizou a "máfia da droga".

O ministro, que é também burgomestre de Kortrijk, falou aos residentes da cidade desta Flandres Ocidental que estavam a assistir a um baile municipal no sábado à noite. A mensagem de vídeo foi transmitida pela emissora pública RTBF no domingo.

O governante disse ter recebido uma chamada telefónica na quinta-feira do procurador federal Frederic Van Leeuw. "Avisou-me de um plano de rapto que me tinha como alvo", disse o ministro na mensagem de vídeo, acrescentando que não quis cancelar as festividades para não "dar razão à máfia da droga".

Detidos têm nacionalidade holandesa

O Ministério Público federal belga anunciou, no sábado, que o ministro tinha sido colocado sob vigilância policial acrescida e que três suspeitos tinham sido detidos nos Países Baixos. ~

Segundo o Ministério Público holandês, os detidos são três homens de 20, 29 e 48 anos, de nacionalidade holandesa.

Um quarto suspeito foi detido no domingo nos Países Baixos, disse uma fonte judicial à AFP. A transferência para a Bélgica já foi solicitada.

A mesma fonte confirmou que foi encontrada uma arma automática num veículo avistado perto da casa do ministro em Kortrijk.

O diário flamengo Het Laatste Nieuws tinha relatado que foram encontradas armas de fogo, incluindo Kalashnikovs, e garrafas cheias de gasolina no veículo suspeito, que estava registado nos Países Baixos.

Primeiro-ministro denuncia "ameaça inaceitável"

O ministro reagiu no sábado nas redes sociais declarando a sua determinação em continuar a luta contra o "crime organizado".

"Nunca cederemos à violência", assegurou.

O primeiro-ministro belga Alexander De Croo denunciou uma "ameaça puramente inaceitável". "Não seremos intimidados por ninguém", escreveu, numa publicação do Twitter.

O Ministério Público federal belga revelou no sábado que tinha sido "informado durante a semana passada de uma possível ameaça" ao ministro da justiça. Uma investigação confiada a um juiz de instrução "indicou rapidamente que esta ameaça deveria ser levada a sério", acrescentou.

O ministro foi colocado sob maior vigilância policial e cancelou algumas das suas atividades. O Ministério Público não avançou mais pormenores sobre a investigação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.