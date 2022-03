O crime aconteceu em 2016 e vitimou Jacques Hamel, de 85 anos, numa igreja de Saint-Etienne-du-Rouvray, na Normandia.

Quatro condenados por cumplicidade no assassinato de padre em França

Maria MONTEIRO Os homens foram acusados de conspiração terrorista no crime que, em 2016, vitimou Jacques Hamel, de 85 anos, numa igreja de Saint-Etienne-du-Rouvray, na Normandia. Na altura, a autoria do ataque foi reivindicada pelo Estado Islâmico.

"Foi feita justiça…[o tribunal] tinha de condenar estes homens para o bem da sociedade", reagiu o arcebispo de Rouen, citado pela Associated Press (AP), ao veredito que foi conhecido esta quarta-feira, num tribunal de Paris. Três dos quatro arguidos estiveram presentes no julgamento e irão cumprir penas de prisão de entre oito a 13 anos pelo papel cúmplice que desempenharam no ataque terrorista.

Os homens não participaram diretamente no crime, mas faziam parte do círculo próximo dos dois atacantes que a 26 de julho mataram o padre católico no final da missa numa pequena igreja no subúrbio de Rouen, no noroeste do país.

Homens estavam a par do plano

Abdel Malik Petitjean e Adel Kermiche, ambos de 19 anos, fizeram reféns duas freiras e um casal de idosos e feriram gravemente outro fiel da igreja antes de serem abatidos pela polícia no local. Os jovens afirmaram, num vídeo, pertencer ao Estado Islâmico, organização que mais tarde reivindicou o ataque e os reconheceu como os seus "soldados".

Os quatro arguidos estavam acusados de ter ajudado ou encorajado o ataque. Jean-Philippe Steven Jean-Louis, 25 anos, apanhou 13 anos de prisão por tentar ir para a Síria semanas antes com um dos atacantes e por difundir ideias jihadistas no Telegram.

Farid Khelil, 36 anos, primo de um dos terroristas, foi condenado a dez anos de prisão já que, segundo os procuradores, estava a par do plano para o ataque e apoiou a sua execução. Segundo a Associated Press, Khelil declarou, durante o julgamento, que é bissexual e não religioso e que tem passado muito tempo a beber álcool e a fumar canábis "num aparente esforço para se distanciar dos extremistas religiosos".

Arguido ausente terá morrido em 2017

Já Yassine Sebaiha, de 27 anos, apanhou oito anos de prisão por ter atravessado o país para ter "aulas de religião" com um dos atacantes. De acordo com a AFP, tinha visitado Adel Kermiche dois dias antes do crime e verificou-se que estava ao corrente das suas intenções criminosas.

A pena mais grave foi atribuída ao arguido ausente, Rachid Kassim, que foi condenado à revelia a prisão perpétua. Kassim era um conhecido recrutador do Estado Islâmico e é suspeito de utilizar as redes sociais para incentivar o ataque ao padre Hamel.

Segundo a AP, Kassim terá morrido num ataque com um drone no Iraque, em 2017. O homem já tinha recebido a mesma sentença, também à revelia, em 2019, por ter ordenado um ataque falhado perto da catedral de Notre Dame, em Paris.

Crimes do Estado Islâmico em julgamento

O julgamento foi ainda marcado por cenas de reconciliação entre os acusados e a família da vítima. A irmã do padre, reconheceu que o perdão pedido por Khelil à família lhe "fez muito bem". Antes do julgamento, Roseline Hamel contactou as quatro irmãs de Jean-Louis para reconfortá-las e entregou uma foto de Jacques a cada um dos arguidos.

Este é apenas um de vários crimes do Estado Islâmico que tem estado em julgamento nos tribunais franceses. É o caso, também, dos ataques terroristas de Paris, em novembro de 2015, que mataram 140 pessoas no Bataclan (casa de espetáculos em Paris), no estádio nacional e em vários cafés.

