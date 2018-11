A nomeada do Partido Democrata no 3.º distrito eleitoral de Massachusetts, Lori Loureiro Trahan, tem 99,9% de hipóteses de vencer a eleição para a Câmara dos Representantes, de acordo com a plataforma FiveThirtyEight, dedicada à análise de sondagens.

Quase a ser eleita a primeira mulher lusodescendente no Congresso dos EUA

Lori Trahan, que será a primeira mulher lusodescendente no Congresso dos EUA se ganhar, tem a vitória quase garantida nas eleições intercalares de hoje, no Estado de Massachusetts, onde concorre para a Câmara dos Representantes.

Profissional de marketing e consultoria, Lori Trahan, de 44 anos, concorre pela primeira vez a um cargo federal, ela que chefiou entre 1995 e 2005 a equipa de um membro da Câmara dos Representantes, Marty Meehan.

A 04 de setembro, Trahan venceu a nomeação democrata nas eleições primárias do 3.º distrito eleitoral, contra outros nove candidatos.

O Estado de Massachussetts não elege nenhum republicano para a Câmara dos Representantes há 12 anos, deixando também no 3.º distrito pouca margem para dúvidas da eleição de Lori Trahan, apesar de ter dois adversários: Rick Green, do Partido Republicano e Mike Mullen, independente.

Lori Trahan é apoiada por grandes nomes do Partido Democrata de Massachusetts, como a senadora Elizabeth Warren, de quem se fala que poderá ser uma possível candidata às eleições presidenciais de 2020.

As linhas orientadoras da visão de Lori Trahan para o Congresso incluem a defesa da igualdade de género, o aumento da participação política das mulheres, medidas de proteção financeira das famílias.

Numa entrevista, Lori Trahan disse: “Como mãe, residente de sempre do distrito, antiga chefe de equipa no Congresso e dona de um pequeno negócio, ninguém se vai esforçar mais pelas famílias das classes trabalhadoras”.

Neta de um imigrante português e de uma imigrante brasileira, Trahan tem objetivos definidos de dar o seu contributo na legislação da educação, do trabalho, da saúde, imigração, drogas e até no controlo de armas.

Lusa