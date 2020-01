Cada migrante terá pago 4.800 euros para atravessar o México em direção aos EUA. Entre os resgatados há 50 crianças.

Quase 300 migrantes da América Central "amontoados" em camiões

Os dois camiões foram interceptados pelas autoridades mexicanas no Estado de Chiapas que faz fronteiras com a Guatemala. Um dos condutores conseguiu escapar, outro acabou detido acusado de tráfico de seres humanos.

Ao todo, 292 pessoas, entre elas 50 crianças, foram descobertas "amontoadas" dentro dos veículos pesados. De acordo com a Procuradoria do México, terão pago o equivalente a 4.800 euros para atravessar o país em direção à fronteira com os Estados Unidos.

Só num dos camiões seguiam 162 pessoas, entre elas 112 homens, 19 mulheres e 31 crianças, na grande maioria da Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarágua. No outro pesado seguiam 130 - 100 homens, 11 mulheres e 19 crianças -, todos guatemaltecos.

Os quase 300 migrantes da América Central foram transportados para um centro de migração instalado em Tuxtla Gutiérrez há cerca de dois anos quando se agravou a crise migratória que deu origem às chamadas "caravanas".

Reprimido por Donald Trump, o movimento tem sido acompanhado de perto pelos 26 mil militares que guardam as fronteiras do México desde que o presidente dos EUA ameaçou impor sanções ao país vizinho. Só entre 18 e 27 de janeiro, as autoridades mexicanas deportaram 2.300 hondurenhos. Os dados do Ministério do Interior foram revelados na semana passada.