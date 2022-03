"A minha expectativa pessoal é que este progresso conduza muito em breve a uma posição comum entre as duas delegações e que haja documentos para assinar", disse Leonid Slutski, um membro da delegação russa.

Guerra na Ucrânia

Quarta ronda. Kiev anuncia sessão de negociação hoje com Moscovo

Lusa "A minha expectativa pessoal é que este progresso conduza muito em breve a uma posição comum entre as duas delegações e que haja documentos para assinar", disse Leonid Slutski, um membro da delegação russa.

Ucrânia e Rússia realizam esta segunda-feira, por videoconferência, uma nova ronda de negociações, foi ontem anunciado pelo delegado de Kiev, Mykhailo Podoliak.

“Uma sessão de negociações será realizada na segunda-feira para resumir os resultados preliminares” das conversações, escreveu o conselheiro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na plataforma social Twitter.

No início da noite de ontem, o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, tinha também anunciado as conversações de segunda-feira.

“As negociações prosseguem, sem interrupção, por videoconferência. Os grupos de trabalho estão constantemente a trabalhar. Um grande número de questões requer atenção constante”, acrescentou Podoliak.

Ontem, um negociador russo afirmou que as conversações entre Rússia e Ucrânia estão a progredir apesar da guerra, apontando que os contactos diplomáticos aumentaram mesmo durante os combates no terreno.

"Se compararmos a posição das duas delegações entre o início das negociações e o momento atual, vemos que há progressos significativos", disse Leonid Slutski, um membro da delegação russa que se encontrou recentemente com negociadores ucranianos na Bielorrússia.

"A minha expectativa pessoal é que este progresso conduza muito em breve a uma posição comum entre as duas delegações e que haja documentos para assinar", acrescentou o negociador, de acordo com as agências noticiosas russas citadas pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

Desde o início da invasão militar da Ucrânia pela Rússia, a 24 de fevereiro, já houve três rondas de conversações na Bielorrússia, tendo as reuniões abordado principalmente a questão dos corredores humanitários para a saída da população civil.

Na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kouleba, saíram das conversações na Turquia sem anunciar quaisquer progressos tangíveis, mas comprometeram-se a continuar o diálogo.

