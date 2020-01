O vídeo de promoção ao Prémio Nacional das Artes provocou uma "onda de repúdio" nas redes sociais. Governante cita trechos e usa a banda sonora do ministro da propaganda de Adolf Hitler para "avançar na construção de uma nova e pujante civilização brasileira". Já foi demitido.

"Quando a cultura adoece, o povo adoece junto". Secretário de Estado da Cultura do Brasil cita propaganda nazi

Da estética, à banda sonora, o vídeo de cerca de 6 minutos gravado por Roberto Alvim choca pela readaptação do discurso da propaganda do III Reich ao Brasil do século XXI.

"A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes", começa o secretário especial da Cultura que logo no arranque da semana desvalorizou a indicação do "Democracia em Vertigem" de Petra Costa, que narra a destituição de Dilma Rousseff, na categoria de melhor documentário dos Oscars.

Depois da avalanche de reações nas redes sociais, Roberto Alvim foi exonerado do cargo. Abandonou a entrevista que concedia esta manhã à Globo e saiu "às pressas para o Palácio do Planalto".

#PrêmioNacionaldasArtes | Marco histórico nas artes e na cultura brasileira! Com investimento de mais de R$ 20 milhões, o Prêmio Nacional das Artes vai apoiar projetos de sete categorias em todas as regiões do Brasil. Dê o play e confira! pic.twitter.com/dbbW4xuKpM — Secretaria Especial da Cultura (@CulturaGovBr) 16 January 2020

O episódio colocou o nome do nazi Joseph Goebbels no top dos assuntos mais falados no Twitter. Num "breve esclarecimento" inicial, também nas redes sociais, Roberto Alvim disse tratar-se de uma "coincidência retórica". Acusou inclusivamente a esquerda de "desacreditar" o Prémio, que dizia ser capaz de " redefinir a Cultura brasileira".



Durante todo o dia as reações de condenação sucederam-se. Há quem fale num "nazismo tropical", entre os muitos que defenderam a demissão imediata do secretário de Estado da cultura do governo assumidamente de extrema-direita liderado por Jair Bolsonaro, que acabou por ceder.

A estética do vídeo, o som de fundo, a postura do ministro, a fala carregada de nacionalismo e citações ao Joseph Goebbels... Se isso não for indícios do nazismo tropical, é pq uma máquina do tempo nos levou de volta para 1933 na Alemanha. https://t.co/M7HoMlmbiE — David Nemer (@DavidNemer) 17 January 2020





Eles nem se escondem mais,



citando Joseph Goebbels ( ministro da propaganda na Alemanha nazista) https://t.co/Zur23ElD8K — Marcelo D2 (@Marcelodedois) 17 January 2020

O Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez questão de se pronunciar. "O secretário da cultura passou todos os limites", reclamou na conta pessoal.

O secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável. O governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo. https://t.co/k9sb6QX6iG — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) 17 January 2020

No mesmo sentido, a Confederação de Israel no Brasil (Conib) considera "inaceitável" o uso de discurso nazi.

"Emular a visão do ministro da Propaganda nazista de Hitler, Joseph Goebbels, é um sinal assustador da sua visão de cultura, que deve ser combatida e contida. Goebbels foi um dos principais líderes do regime nazista, que empregou a propaganda e a cultura para deturpar corações e mentes dos alemães e dos aliados nazistas a ponto de cometerem o Holocausto, o extermínio de 6 milhões de judeus na Europa, entre tantas outras vítimas. O Brasil, que enviou bravos soldados para combater o nazismo em solo europeu, não merece isso. Uma pessoa com esse pensamento não pode comandar a cultura do nosso país e deve ser afastada do cargo imediatamente", escreveram numa nota, citada pela imprensa brasileira.

"Nazismo tropical"

Mais do que o Lohengrin de Richard Wagner, que o próprio Adolf Hitler tipificou como música "decisiva" e inspiradora do trajeto que começou aos 12 anos e culminou na Segunda Guerra Mundial e no Holocausto, há frases literalmente copiadas de um discurso do ministro da propaganda do Reich, Joseph Goebbels, que além das posições anti-semitas é conhecido por moldar a moral da Alemanha Nazi com ataques cerrados ao comunismo.



"A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romantica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada", disse o cérebro dos campos de concentração na década de 40.



"A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada", repetiu agora o secretário de Estado e Jair Bolsonaro.

Outro dos aspectos mais comentados é a estética escolhida pelo homem que rege o departamento cultural brasileiro. O discurso foi gravado atrás de uma cruz. Na parede, ao lado de uma bandeira verde e amarela, está o retrato do presidente do país.



"Talvez não esteja muito bem da cabeça"

Nem o ideólogo do governo, Olavo Carvalho ficou indiferente. "É cedo para julgar, mas o Roberto Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça. Veremos".

Ainda antes da demissão, Roberto Alvim falou à Rádio Gaúcha em tom de lamento. "A única coisa que me entristeceu disso tudo foi essa frase do professor Olavo, um mestre pra mim, uma pessoa que ajudou muito com seus escritos", confessou o agora ex secretário da Cultura.

Noutra publicação, Olavo Carvalho reagiu com ironia às explicações de Alvim, que acusou a esquerda de semear a polémica.

O guru de Jair Bolsonaro não ficou por aqui, minutos depois acusava o ex governante de ter "miolo mole" e puxou a brasa ao espírito liberal do Planalto.