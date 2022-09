Qual o sentido da coroação de Carlos III?

Como poderá um rei – divorciado de uma princesa morta, mas muito popular, que foi ostracizada em vida pela família real, com um irmão envolvido em escândalos de pedofilia e um filho cuja mulher, Meghan Markle, acusou a família do marido de racismo – suscitar uma nova crença na monarquia?

A morte de Isabel II e a coroação de Carlos III de Inglaterra implicam um conjunto de ritos e cerimónias da monarquia que estamos longe de conseguir entender. Uma das explicações avançada, em 1952, à data da coroação da rainha, cujo reinado de setenta anos agora terminou, falava do contraste entre as lógicas de modernização e desenvolvimento económico do período posterior à Segunda Guerra Mundial e da segurança representada pelas forças da tradição, necessariamente arcaicas, das próprias cerimónias.

Claro que esse mesmo arcaísmo da monarquia, com as suas liturgias do poder e o seu teatro de Estado – distante da atmosfera de debates e negociações que configuram a esfera mais propriamente política – foi, nessa mesma altura, alvo de uma enorme ampliação por parte das novas tecnologias da comunicação visual. Estas eram potenciadas pela televisão com a sua rapidez de fazer chegar em simultâneo representações cerimoniais, anteriormente investidas pelos valores do segredo ou mantidas no interior de um pequeno círculo de eleitos.



O recuo a 1952 e à conjuntura da reconstrução europeia, que estava em curso, também necessita de ser aferido em função da vitória do mundo livre, contra os projectos autoritários, nazis e fascistas, do segundo quartel do século XX. Não se esqueça, aliás, que tais experiências e projectos de regimes políticos, erguidos contra as categorias do contrato social e dos valores da liberdade e da igualdade, também fizeram amplo uso dos rituais públicos de afirmação do poder. Entre estes últimos, estiveram a parada militar, a dramatização dos discursos dos chefes, mas também a larga encenação das forças capazes de representar a vitalidade dos corpos dos nacionalismos oficiais – cuja principal matriz foi constituída pelos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936.

A transmissão televisiva da coroação de Isabel II de 1952 – com toda a sua carga de tradições mais ou menos inventadas e arcaísmos apostados na integração de uma sociedade, cujas representações estavam longe de se esgotar na monarquia – contrapôs-se às cerimónias e liturgias do poder dos regimes que saíram derrotados da Segunda Guerra. Ou seja, foi no próprio campo simbólico dos ritos e das cerimónias do poder que a monarquia britânica procurou fazer valer os seus créditos, articulando-se com o teatro dos debates parlamentares, e com a sua ampla mobilização de massas, apartando-se da violência dos aparatos militares e demonstrações da força, em benefício dos rituais cortesãos de controlo das pulsões.

Assim, as linguagens ou formas simbólicas implicadas na coroação de 1952 só são compreensíveis tendo em conta: por um lado, o modo como elas contrastam com as forças políticas de planeamento ou modernização e os teatros de discussão centrados no parlamento; por outro lado, a sua oposição aos rituais populistas e militarescos centrados na parada e em demonstrações da força.

Um dos maiores estudiosos dos rituais da monarquia, Ernst Kantorowicz, o historiador alemão naturalizado norte-americano com a Segunda Guerra, publicou em 1927 o seu estudo sobre o imperador Frederico II (1194-1250). O mesmo, trinta anos depois, publicou a sua obra-prima de história da teologia política consubstanciada na teoria dos dois corpos do rei. Entre as duas obras, há uma distância mais do que evidente a qual medeia a euforia suscitada pelo poder carismático do imperador medieval e a possibilidade serena de se colocar em perspectiva, logo de se cortar, com uma teologia política que as sociedades modernas e livres tinham inviabilizado.

O historiador francês, fuzilado na Segunda Guerra, Marc Bloch tinha, em 1924, publicado outra das grandes obras que ajuda a pôr em perspectiva os rituais da monarquia. Na sua comparação entre o sistema francês e inglês, procurara entender o carácter sobrenatural atribuído ao poder real dos monarcas franceses de tocar nas escrófulas dos leprosos. E, como grande historiador que era, imbuído de uma enorme consciência cívica em relação ao presente, fizera a história dessa crença do poder taumatúrgico dos reis de França e do seu declínio durante o Iluminismo.

Tal como se o devolver ao seu tempo histórico uma crença e um conjunto de cerimónias, como a do tocar régio nas escrófulas, permitisse libertar as sociedades modernas da necessidade de permanecerem agarradas aos arcaísmos do passado. Assim procedia Marc Bloch, para quem o fazer da história libertava os que assim procediam das cadeias do passado. No panorama francês, Bloch contrariava uma expectativa criada uma dúzia de anos antes por Émile Durkheim, na sua obra de fim de vida intitulada As formas elementares da vida religiosa.

Sob a capa de um estudo sobre o sistema totémico das tribos australianas, o sociólogo francês tinha não só ensaiado um estudo comparativo das religiões, enquanto expressão da integração ou solidariedade social, mas expresso igualmente a sua ansiedade em relação à laicização das sociedades modernas. É que, no seu entender, estas viam-se obrigadas a reinventar formas de preencher o vazio das funções sagradas que o totem desempenhava nas sociedades primitivas. Se considerarmos que Durkheim com a sua preocupação pelos mecanismos da solidariedade foi um dos inspiradores das doutrinas corporativas que alimentaram a cultura política dos fascismos, também será de reparar que a sua preocupação em fazer valer as funções da religião e do sagrado nas sociedades modernas, para que estas não degenerassem em processos de anomia, também suscitou políticas públicas celebrativas e comemorativas manipuladas por chefes com ambições carismáticas.

A reflexão sobre as investigações históricas e sociológicas deveria ser extensiva à obra de outros autores do século XX. De Max Weber a Norbert Elias e a Michel Foucault, este último com as suas análises acerca do significado da parada militar no tempo de Luís XIV, os laboratórios e os padrões de comparação não faltam para se pensar, criticamente, nos rituais e cerimónias da monarquia, enquanto expressão de um certo modo de fazer a política que reivindica para si uma articulação entre as forças modernas e as consideradas arcaicas.

Com base nesta digressão, que se apoia noutras investigações, a questão que se coloca é a de saber se os rituais e cerimónias que estão em curso e que aí vêm – com os seus traços de arcaísmo, mas também com os seus sinais de modernidade – ainda têm hipótese de ser reconhecidos e de suscitar alguma crença que prolongue a capacidade integradora do regime monárquico. Como poderá um rei – divorciado de uma princesa morta, mas muito popular, que foi ostracizada em vida pela família real, com um irmão envolvido em escândalos de pedofilia e um filho cuja mulher, Meghan Markle, acusou a família do marido de racismo – suscitar uma nova crença na monarquia?

Qualquer que seja a resposta de um ponto de vista dos rituais, das liturgias, da encenação cerimonial e mediática, creio na impossibilidade de Carlos III conseguir fazer valer os valores da integração social, que possam estar situados para além do debate, das negociações e das decisões mais propriamente políticas. Claro que se pode sempre argumentar contra a opinião aqui defendida que o cansaço acerca de um sistema político parlamentar suscita a procura de outros consensos situados acima de quem governa. Foi isso mesmo que aconteceu na Europa do segundo quartel do século XX, quando os autoritarismos investiram nas representações litúrgicas do seu próprio poder, para camuflar o seu antiparlamentarismo e a sua oposição às teorias do contrato social.

Mas, hoje, quaisquer que sejam os recursos de comunicação – incluindo aqueles que são veiculados pelos diferentes canais da comunicação electrónica, que já ultrapassaram os circuitos, em vias de se tornar obsoletos, da televisão – acumulam-se as dúvidas. Mesmo tendo em conta os efeitos de uma nova cultura de massas, uma população muito mais escolarizada do que sucedia em 1952, creio, dificilmente se irá deixar impressionar pele modo de apresentação de formas simbólicas arcaicas transmitidas pelas novas tecnologias da comunicação, quando o conteúdo das personagens, rei e família real, se afiguram pouco ou nada convincentes... Só, talvez, os devotos, os já convertidos, que são sempre poucos, conseguirão mostrar o seu entusiasmo.

Contudo, a grande maioria da população britânica não só se mostrará incapaz de compreender o significado das cerimónias, mais ou menos arcaicas que aí vêm, como será incapaz de entender a sua linguagem. A distância, porventura determinada pelo cavar de diferenças sociais ainda maiores do que sucedia há setenta anos, talvez mesmo o seu apolitismo, irá funcionar do mesmo modo como George Orwell descreveu como era entendida a sua maneira de falar nos círculos dos mineiros ingleses que trabalhavam nas minas do Norte de Inglaterra. Como estes últimos nunca tinham sequer contactado com alguém como ele, educado em Eton, o colégio mais elitista de toda a Inglaterra, só podiam considerar que a linguagem que ele falava era proveniente de uma outra região, por eles desconhecida em absoluto...

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

