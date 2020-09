Qual o destino de Marcel, o único poupado à morte pela mãe assassina dos cinco filhos?

Para já o menino de 11 anos ficará aos cuidados da avó materna com o apoio dos serviços sociais. A cidade de Solingen está a realizar um peditório para pagar o funeral dos cinco irmãos.

No bairro de Solingen, onde moravam as cinco crianças que foram sedadas e sufocadas pela própria mãe, Christiane K. na quinta-feira centenas de pessoas reuniram-se sábado à noite em frente ao prédio onde a família morava para se despedirem dos meninos e acender velas.

Melina, de um ano, Leonie, de dois, Sophie, de três, Timo, de seis anos e Luca de oito anos, tragicamente assassinados e encontrados nas suas próprias camas pela polícia na quinta-feira, dia 3, pelas 14h30, foram lembrados pelos presentes ainda em choque e sem entenderem como uma mãe pode cometer tal ato.

Peditório para pagar funerais

Segundo a RTL alemã, os serviços da autarquia criaram uma conta especial para quem desejar depositar um donativo e assim contribuir para a criação de um fundo para pagar os funerais das cinco crianças. O porta-voz da cidade declarou que várias pessoas já demonstravam a sua vontade de contribuir.

Ainda é cedo para decisões

E Marcel, o irmão mais velho, de 11 anos, que sobreviveu ao fatal destino, com quem ficará? Ainda é cedo para decidir o seu destino, declarou à RTL Elisabeth Auchter-Mainz, responsável pela proteção às vítimas do estado da Renânia do Norte-Vestfália.

Para já Marcel ficará aos cuidados da sua avó materna, que vive em Mönchengladbach, e com quem o menino foi ter de comboio sozinho, a partir da estação central de Dusseldorf, onde se despediu da mãe, dia 3, de manhã, antes desta se tentar suicidar atirando-se para a linha ferroviária.

“Numa situação destas, as pessoas precisam de tempo - e este tempo deve ser dado ao menino e sua avó”, declarou Elisabeth Auchter-Mainz. Esta técnica sabe que há na vida de Marcel, há agora situações muito importantes para decidir, como quem deve morar e que escola deve frequentar. “Mas ainda é muito cedo para lhe dizer que a partir de agora tem que ir para um lado ou para outro”.

Esta técnica disse já ter conversado com autoridades responsáveis sobre a situação de Marcel e da sua avó e ter ​​ficado com a impressão de que os dois seriam bem cuidados em Mönchengladbach com o apoio dos serviços sociais de emergência.

Apoio psicológico

Marcel irá contar com apoio psicológico, uma ajuda fundamental para ultrapassar este momento tão complicado da sua curta vida. Tim Kurzbach, presidente da Câmara de Solingen anunciou ontem que também os meninos das escolas que frequentavam os cinco irmãos de Marcel podem contar igualmente com apoio psicológico nos estabelecimentos de ensino.

Mandado de prisão para a mãe

O primogénito de Christiane K. foi o único sobrevivente do massacre às mãos da própria mãe, talvez porque estivesse na escola a ter aulas, quando os irmãos foram mortos, supõe a polícia. Na sexta-feira foi emitido um mandado de prisão para a estão pela suspeita de assassinato dos cinco filhos. Christiane K. está hospitalizada em estado grave depois de ter sobrevivido à tentativa de suicídio na estação ferroviária de Dusseldorf.

Depois de supostamente ter morto os cinco filhos, telefonou ao mais velho pedindo para ele sair da escola e ir ter com ela. Os dois foram de comboio de Solingen até Dusseldorf. A polícia aguarda as melhoras da mulher para a poder interrogar.

