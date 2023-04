Em causa estão possíveis movimentos financeiros ligados ao ex-presidente francês Nicolas Sarkozy através do Peninsula Capital.

'Qatargate'. Fundo de investimento luxemburguês está a ser investigado

Um fundo de investimento luxemburguês, Peninsula Capital, foi alvo de buscas no início da semana no âmbito de uma investigação sobre as condições de atribuição do Mundial ao Qatar, no escândalo que ficou conhecido como Qatargate, afirmaram esta sexta-feira fontes judiciárias próximas do caso.

Investigadores do gabinete francês de anticorrupção (Oclciff) e investigadores luxemburgueses levaram a cabo a operação ordenada pelo juiz de instrução do tribunal judicial de Paris, Serge Tournaire, revelou a revista Marianne.

Segundo uma fonte próxima do caso, os investigadores estão interessados em possíveis movimentos financeiros ligados ao ex-presidente Nicolas Sarkozy através do fundo.

De acordo com uma outra fonte, os investigadores estão a averiguar um movimento de 3,3 milhões de euros.

Acordo pode ter sido fechado no Eliseu

As investigações lançadas em dezembro de 2019 pelo Ministério Público Financeiro Nacional (PNF, na sigla em francês) por corrupção ativa e passiva, ocultação e branqueamento de capitais visam determinar se a atribuição do Campeonato do Mundo de 2022 ao Qatar envolveu "um acordo de troca de favores" concluído durante um almoço no Palácio do Eliseu em 2010.

O almoço referido juntou Nicolas Sarkozy, Michel Platini, então presidente da UEFA, e o príncipe herdeiro do Qatar, Tamin ben Hamad al Thani, que se tornou emir em 2013.

Alguns meses após o almoço, o clube de futebol Paris Saint-Germain, propriedade do fundo americano Colony Capital, foi vendido por 76 milhões de euros ao fundo soberano Qatar Sports Investments (QSI).

De acordo com a revista Marianne, o fundo Peninsula Capital já parecia ser um dos veículos financeiros de Nicolas Sarkozy para os seus assuntos privados.

