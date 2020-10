Transportadora aérea está a utilizar, na limpeza do interior das aeronaves, aparelhos com raios ultravioletas que inativam vírus e bactérias.

Qatar Airways é a primeira companhia a usar tecnologia UV para inativar vírus nos aviões

Transportadora aérea está a utilizar, na limpeza do interior das aeronaves, aparelhos com raios ultravioletas que inativam vírus e bactérias.

A Qatar Airways é a primeira companhia de aviação do mundo a usar uma tecnologia ultravioleta que pode ser um bom aliado no combate os vestígios de vírus no interior das aeronaves, incluindo os da covid-19.

A transportadora começou a utilizar uma tecnologia de limpeza UV -a Honeywell UV Cabin Systems - a bordo dos seus aviões, que, diz, "demonstrou ser capaz de inativar vários vírus e bactérias".

Esse sistema de limpeza recorre a uma tecnologia avançada de higiene, através de raios ultravioleta que permitem higienizar assentos, superfícies e cabines de aviões, inativando vários vírus e bactérias.

Para o efeito, a companhia aérea do Golfo Pérsico adquiriu seis aparelhos Honeywell UV Cabin Systems, com planos para adquirir mais unidades, que possam ser utilizadas em todos os "turnarounds" das suas aeronaves, no aeroporto Hamad International de Doha, refere a revista Business Traveller.



"Temos o prazer de ser a primeira companhia aérea global a operar o Sistema de Cabina UV Honeywell a bordo dos nossos aviões. Em testes clínicos, a luz UV demonstrou ser capaz de inativar vários vírus e bactérias quando corretamente aplicada em doses especificadas", afirma o CEO da companhia, Akbar Al Baker, em comunicado.



Semelhantes a um carrinho de bebidas e comida, os aparelhos da Honeywell passam pelos corredores e através de braços UV extensíveis vão limpando assentos, superfícies e cabines.



Esta tecnologia dispensa o uso de produtos químicos de limpeza, mas a Qatar Airways garante que a higienização dos aviões continua a ser complementada com a desinfeção regular, utilizando produtos recomendados pela IATA e pela Organização Mundial da Saúde.

O sistema UV é utilizado "como um passo adicional após a desinfeção manual, para assegurar os mais elevados padrões de limpeza", explica a companhia citada pela Business Traveller.

"Durante estes tempos sem precedentes, a saúde e a segurança da nossa tripulação e passageiros continuam a ser da maior importância. Desde o início da pandemia, temos vindo a introduzir regularmente novas e eficazes medidas de segurança e higiene a bordo dos nossos aviões, com base na nossa experiência sem paralelo de voar de forma consistente ao longo de todo o tempo", sublinha o responsável da Qatar Airways.









