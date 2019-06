O operacional mais poderoso do Médio Oriente morreu e ressuscitou. Já lhe chamaram “ladrão de cabras” na sua juventude, agora temem-no como um espectro que assombra os campos de batalha.

Mundo 7 min.

Qassem Suleimani. A sombra que paira no Médio Oriente.

Nuno Ramos de Almeida O operacional mais poderoso do Médio Oriente morreu e ressuscitou. Já lhe chamaram “ladrão de cabras” na sua juventude, agora temem-no como um espectro que assombra os campos de batalha.

Recentemente, depois da escalada de tensão entre EUA e Irão, o Presidente Trump fez mais um dos seus ataques usando a sua arma mais tonitruante, a conta de Twitter, garantindo que o Irão estava a pouco tempo de ser varrido do mapa. Nessa altura, discretamente, mas menos que o costume, um dos mais temidos comandantes das tropas de elite dos Guardas da Revolução iraniano respondeu que era um desejo, de Trump, mais difícil de cumprir do que de dizer. No dia em que se soube que a Casa Branca suspendeu um ataque ao Irão, vale a pena conhecer melhor a história dessa sombra que se opõe em toda a região aos interesses norte-americanos. Um homem que, como Lázaro, morreu e renasceu, no caso do iraniano, várias vezes.

No final de 2015, Conselho Nacional da Resistência Iraniana foi taxativo: Qassem Suleimani, comandante da força Al-Quds iraniana, estava às portas da morte. Teria sido ferido, há cerca de duas semanas, em combate nos arredores da cidade síria de Alepo. O comandante teria sido transportado de helicóptero para um hospital em Damasco, onde teria recebido os primeiros cuidados e, devido à gravidade do seu estado, teria sido transportado para o Hospital Baqiyatollah dos Guardas da Revolução, situado na avenida Mollasadra, em Teerão. O seu estado era considerado muito grave e a supervisão do seu estado de saúde estaria a cargo do médico Gholamreza Farzanegan, um especialista em neurologia cerebral.

O general da guarda revolucionária Qassem Suleimani, 58 anos, é o chefe da força Al-Quds (Jerusalém em farsi), força de elite composta por 20 mil homens. A força foi criada em 1990, no seio do Corpo dos Guardas da Revolução (pasdarans), para difundir a revolução islâmica fora das fronteiras do Irão. Foi dirigida no início pelo general Ahmad Vahidi, antigo responsável pela espionagem militar nos pasdarans e que se notabilizou no Líbano pela ajuda à formação do Hezbollah e pela organização do atentado em Beirute, em 1983, que custou a vida a mais de 200 marines dos Estados Unidos da América. Esta força especial responde directamente ao Guia Supremo, Ali Khamenei, e é responsável pelas operações especiais no exterior e pelo apoio, financiamento e treino de redes islamitas revolucionárias no estrangeiro, a maior parte xiitas, como os iranianos, mas algumas vezes sunitas, como no caso da Palestina.

A importância de Suleimani no Médio Oriente é enorme. Há cerca de 20 anos que dirige a força Al-Quds e as suas acções permitiram o crescimento da influência iraniana na região. O departamento de Estado dos Estados Unidos da América responsabiliza-o pela morte de centenas de soldados norte-americanos no Iraque. Até há muito pouco tempo, era completamente desconhecido. “Suleimani é hoje o operacional mais poderoso no Médio Oriente”, garante um antigo oficial da CIA, John Maguire, à revista “New Yorker”, “e, no entanto, durante anos ninguém ouvia falar dele”. De há uns tempos para cá, a sua presença pública tem sido mais usada, nomeadamente nos campos de batalha na Síria. Mesmo assim, afirma-se sempre de uma forma discreta, cultivando um ar de modéstia: “Sou apenas um pequeno soldado”, explica. Menos modesta é a qualificação que recebe do Supremo Líder, Khamenei, “É um mártir vivo da revolução”, e também dos serviços secretos de Israel, a Mossad. Quando o jornalista Dexter Filkins, da revista “New Yorker”, perguntou sobre ele a um antigo chefe da Mossad, do outro lado da linha fez-se silêncio e depois, numa voz irónica, ouviu-se: “É um grande amigo nosso.”

Suleimani é filho de camponeses pobres, nasceu na aldeia montanhosa de Rabor. Quando era jovem, o pai foi obrigado a contrair um empréstimo, como muitos camponeses da região, para manter a pequena parcela de terra que cultivava. Suleimani foi trabalhar nas obras, numa cidade vizinha. O dinheiro era necessário para que a família não perdesse a casa e a terra.

Tinha 22 anos quando se deu a revolução islâmica de Khomeini, em 1979. Alistou-se na nova Guarda da Revolução, unidade criada para contrabalançar o exército que, durante muito tempo, foi o suporte da ditadura do xá. Depois de uma preparação militar básica foi enviado, com centenas de outros jovens, para o Curdistão iraniano para impedir a secessão do território. Oito meses depois da revolução, as tropas iraquianas do ditador Saddam Hussein invadiram o Irão. Foi para a frente de combate com a missão de fornecer água aos soldados. “Entrei na guerra com uma missão de 25 dias e fiquei até ao fim”, afirma o próprio num depoimento transcrito pela “New Yorker”. Ganha fama de bravo e corajoso em missões em território inimigo. É nessa altura que lhe passam a chamar “ladrão de cabras”, pela sua capacidade de trazer comida para os seus homens famintos.

A guerra Irão-Iraque custou muitas centenas de milhares de mortos. A unidade de Suleimani pagou a sua quota-parte: centenas de jovens ficaram afectados para sempre com os ataques com armas químicas, fornecidas pelo Ocidente ao Iraque, usadas pelas tropas do ditador Saddam Hussein.

O corpo Al-Quds é fundado nos anos 90 e Suleimani é enviado para a fronteira do Afeganistão para apoiar rebeldes contra os talibãs e combater o tráfico de heroína. Em 1998 é nomeado comandante do Al-Quds. Depois dos ataques do 11 de Setembro de 2001, diplomatas americanos e iranianos encontraram-se discretamente em Genebra para estabelecerem uma colaboração na guerra contra os talibãs. Qassem Suleimani supervisionava essas conversas. O discurso de George Bush em que incluía o Irão no chamado “eixo do mal” dá cabo de tudo. A invasão do Iraque leva os iranianos e o Al-Quds a aproveitar o derrube de Saddam Hussein para apoiar os partidos da maioria xiita e, sobretudo, para organizar a escalada contra as forças norte-americanas. Devem-se aos operacionais iranianos a introdução na guerra dos EFP (explosively formed projectiles), dispositivos que penetravam na blindagem dos veículos das tropas norte-americanas e que foram responsáveis por 20% das baixas dos EUA. Quando Qassem Suleimani se deslocou à zona verde para conversações com os iraquianos, os militares dos EUA ferveram de raiva quando perceberam que não o podiam prender. Não desistiram e tentaram prendê-lo uma outra vez quando se deslocou ao Curdistão iraquiano - escapou à última hora. “Suleimani teve sorte, a sorte é importante”, garante Dagan, o antigo chefe da Mossad nas páginas da “New Yorker”. Vários iranianos foram presos. A reacção não se fez esperar: um comando matou em Karbala cinco militares dos EUA.

Depois da invasão israelita do Líbano, a atenção de Suleimani voltou-se para esse país, quando as tropas israelitas retiraram perante a resistência dos milicianos do Hezbollah. Diz-se que enviou uma mensagem ao comando dos EUA no Iraque: “Espero que tenham gozado do clima de paz em Bagdade, andei ocupado em Beirute.”

A contestação ao regime de Bashar al-Assad apanhou o Irão em contrapé. Rapidamente, o Al-Quds organizou-se para impedir a queda do regime de Damasco. Quando, em Abril de 2013, os rebeldes capturam a cidade de Quasayr, junto à fronteira libanesa, Suleimani dirige uma operação envolvendo centenas de milicianos do Hezbollah e tropas do Al-Quds para recuperar a cidade.

É ele que vai a Moscovo, na véspera das acções da força aérea russa, para ajudar a planificar a intervenção. No ar actuarão os caças e bombardeiros russos; no combate em terra ao Estado Islâmico e outras forças rebeldes estará Suleimani, os milicianos do Hezbollah, as milícias xiitas iraquianas e o exército de Damasco. Qassem Suleimani está , como gosta, no campo de batalha.

Depois dos confrontos de Alepo, apareceu mais uma vez a dizer que as notícias da sua morte tinham sido muito exageradas.

Texto feito com base de um artigo inicialmente feito em 2015 para o jornal i.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.