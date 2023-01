É a primeira vez que a cidade se fecha desde que a Coreia do Norte declarou vitória sobre a covid-19 em agosto de 2022.

Pyongyang em confinamento devido a "doença respiratória"

AFP É a primeira vez que a cidade se fecha desde que a Coreia do Norte declarou vitória sobre a covid-19 em agosto de 2022.

A Coreia do Norte decretou um confinamento de cinco dias na sua capital Pyongyang devido a uma "doença respiratória", noticiou um site sul-coreano.

A medida parece ser a primeira do género na cidade desde que o país declarou vitória sobre a covid-19 em agosto de 2022.

Os residentes de Pyongyang foram ordenados a permanecer nas suas casas entre quarta-feira e domingo e devem submeter-se a múltiplos testes de temperatura todos os dias, informou a NK News citando um documento governamental.

O documento não menciona a covid-19, mas diz que a gripe está entre as novas doenças que atualmente se propagam na capital.

Citando fontes em Pyongyang, a NK News afirmou na terça-feira que os residentes da maior cidade da Coreia do Norte pareciam estar a abastecer-se de mantimentos, antecipando-se a um possível encerramento.

Coreia do Norte atravessa onda de frio siberiano

Não se sabe se outros territórios são afetados por confinamentos semelhantes e os meios de comunicação estatais não anunciaram quaisquer novas medidas.

A península coreana está atualmente a experienciar o que os meteorologistas descrevem como uma onda de frio siberiano, com as temperaturas em Pyongyang a descer até -22°C.

A China, o principal parceiro comercial e vizinho da Coreia do Norte, enfrenta uma onda de infeções depois de ter colocado fim à sua drástica política de "covid zero".

A Coreia do Norte tem mantido as suas fronteiras estritamente fechadas desde o início da pandemia, mas autoriza algumas trocas comerciais com a China.

Pyongyang anunciou o seu primeiro caso de covid em maio de 2022, antes de declarar a vitória sobre a doença três meses mais tarde.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) há muito que questiona as estatísticas covid de Pyongyang e as suas afirmações de que a epidemia está sob controlo.

A Coreia do Norte tem um dos piores sistemas de saúde do mundo, dizem os especialistas, com hospitais mal equipados, poucas unidades de cuidados intensivos e nenhum tratamento para a covid-19.

De acordo com fontes especializadas, o país não conseguiu vacinar os seus 25 milhões de habitantes. Outras informações indicam que o país terá recebido vacinas da China.

