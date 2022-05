O novo lançamento antecede a tomada de posse do novo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol.

Pyongyang dispara míssil balístico, Washington espera teste nuclear

AFP Trata-se da 15ª demonstração de força este ano para esta potência nuclear, que também lançou um míssil balístico intercontinental pela primeira vez desde 2017.

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico mar-terra este sábado, disseram as forças armadas sul-coreanas, horas depois de os Estados Unidos terem avisado que Pyongyang poderia retomar os testes nucleares nas próximas semanas.

O novo lançamento antecede a tomada de posse do novo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, favorável a um equilíbrio de forças com o Norte, e aumenta os receios de uma escalada.

O Departamento de Estado norte-americano advertiu na sexta-feira que um teste nuclear poderia ter lugar "já este mês", de acordo com imagens de satélite.

"Os nossos militares detetaram por volta das 14:07 (06:07 no Luxemburgo) que um míssil balístico de curto alcance, presumivelmente SLBM, foi disparado do mar ao largo de Sinpo, de Hamgyong Sul", disse este sábado o chefe do exército da Coreia do Sul num comunicado de sábado.

Sinpo é uma importante base naval norte-coreana. No passado, as imagens de satélite mostraram a presença de submarinos no local.

O míssil percorreu 600 km a uma altitude de 60 km, de acordo com os militares sul-coreanos, sugerindo que se tratava de um míssil balístico de curto alcance.

Terminou o trajeto no limite da zona económica exclusiva do Japão, disse o Ministro da Defesa japonês Nobuo Kishi, notando que a "frequência extremamente elevada" de testes este ano é "absolutamente inaceitável".

O "notável desenvolvimento da tecnologia nuclear e de mísseis" de Pyongyang representa um risco para a segurança regional e global, disse, acrescentando que o Japão também acredita que "a Coreia do Norte estará pronta para realizar um teste nuclear já este mês".

Em abril, num grande desfile militar, o líder norte-coreano Kim Jong Un comprometeu-se a desenvolver as suas forças nucleares "o mais rapidamente possível" e alertou para possíveis ataques "preventivos", como mencionado pelo futuro presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol.

Esta sexta-feira, Washington, através da porta-voz diplomática Jalina Porter, avisou que Pyongyang "está a preparar o local de ensaio de Punggye-ri e poderá estar pronto para realizar aquele que seria o seu sétimo teste nuclear este mês".

"Esta análise é consistente com as recentes declarações públicas feitas pela própria Coreia do Norte", acrescentou, assegurando que o governo dos EUA a tinha partilhado com os seus aliados e que "continuaria" a sua "estreita coordenação com eles".

O presidente dos EUA Joe Biden deverá visitar o Japão e a Coreia do Sul este mês, onde as preocupações sobre Pyongyang estarão na ordem do dia.

O último lançamento de mísseis poderá estar relacionado com essa visita ou à inauguração de terça-feira de Yoon, que prometeu uma abordagem inflexível face às ações do Norte.

"Em vez de aceitar os convites para o diálogo, o regime de Kim parece estar a preparar-se para testar uma ogiva nuclear tática", avança Leif-Eric Easley, professor na Universidade de Ewha, em Seul.

A Coreia do Norte tinha conduzido seis testes nucleares antes de se envolver numa diplomacia de alto nível com os EUA, tendo o então presidente, Donald Trump, reunido quatro vezes com Kim Jong Un.

"Um sétimo teste nuclear seria o primeiro desde setembro de 2017 e iria alimentar as tensões na península coreana, aumentando os perigos de erros de cálculo e de comunicação entre o regime de Kim e a nova administração Yoon", acrescenta Easley.

A Coreia do Sul tem uma maior capacidade de armamento convencional do que o seu vizinho do norte e o Yoon Suk-yeol apelou ao destacamento de mais meios militares norte-americanos.

A Coreia do Sul testou o seu próprio míssil balístico mar-terra em 2021, tornando-se um dos poucos países a dominar a tecnologia. Também revelou um míssil de cruzeiro supersónico, sublinhando uma corrida ao armamento na península coreana.

Kim não estará aberto a diálogo com Sul

Na quarta-feira, Pyongyang lançou o que Seul e Tóquio descreveram como um míssil balístico, mas os meios de comunicação estatais da Coreia do Norte, que geralmente relatam testes de armas, não o mencionaram.

Hong Min, investigador no Instituto para a Unificação Nacional da Coreia, afirmou "que o lançamento de hoje [sábado] é semelhante ao míssil balístico de quarta-feira".

"Parece que o Norte está a realizar uma série de testes para atingir os seus objetivos estratégicos", acrescentou.

As negociações para convencer a Kim Jong Un a renunciar às armas nucleares foram infrutíferas.

Durante cinco anos, o presidente sul-coreano Moon Jae-in prosseguiu uma política de diálogo com Pyongyang, mas de acordo com o seu sucessor, esta abordagem "servil" tem sido um claro fracasso.

Os analistas dizem que Kim Jong Un pode estar a sinalizar através desta série de testes que não está aberto ao diálogo com o novo governo.

