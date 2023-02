Em novembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte já tinha dito que Guterres "é um fantoche dos Estados Unidos".

Coreia do Norte

Pyongyang acusa Guterres de atitude injusta ao condenar teste de mísseis

Lusa Em novembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte já tinha dito que Guterres "é um fantoche dos Estados Unidos".

A Coreia do Norte acusou esta quarta-feira o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de ter "atitude extremamente injusta e desequilibrada" ao condenar o recente teste com mísseis, "ignorando a hostilidade norte-americana" contra Pyongyang.

Após o teste de mísseis balísticos (ICBM) da Coreia do Norte, no sábado, Guterres condenou "veementemente" o ensaio e reiterou o apelou para que Pyongyang desistisse imediatamente de fazer mais provocações.

Na mesma declaração, o secretário-geral da ONU instou a Coreia do Norte a retomar as conversações sobre a desnuclearização da Península da Coreia.

"Sendo mais deplorável, o secretário-geral das Nações Unidas faz uma série de observações que não são lógicas e que são parecidas às dos funcionários do Departamento de Estado norte-americano", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Kim Son Gyong, em depoimentos publicados na imprensa oficial norte-coreana.

Kim Son Gyong disse que o ensaio foi uma resposta "à ameaça" representada pelos Estados Unidos por terem sido destacados bombardeiros de longo alcance usados nos exercícios conjuntos com a Coreia do Sul, no início do ano.

O teste foi também um "aviso" face à convocação do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a Coreia do Norte.

A Coreia do Norte encarou os exercícios conjuntos como treinos para uma invasão, demonstrando "preocupação" pelo uso dos bombardeiros norte-americanos B-1B.

"O secretário-geral da ONU deveria entender de forma clara, assim como deveria compreender que a posição que tomou é preconceituosa em relação à situação da Península da Crimeia assim como está a agir de forma a incitar atos hostis dos Estados Unidos", contra a Coreia do Norte, afirmou.

Em novembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Choe Son Hui, disse que Guterres "é um fantoche dos Estados Unidos" por ter condenado testes com mísseis de Pyongyang.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.