No seu discurso, Vladimir Putin não declarou oficialmente guerra à Ucrânia como se esperava, mas falo pela primeira vez dos soldados mortos em combate. Não mencionou Mariupol.

Dia da Vitória

Putin: "Vocês estão a lutar pela nossa gente em Donbass"

Ana Patrícia CARDOSO No seu discurso, Vladimir Putin não declarou oficialmente guerra à Ucrânia como se esperava, mas falo pela primeira vez dos soldados mortos em combate. Não mencionou Mariupol.

Neste 'Dia da Vitória', que marca o 77.º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, o Presidente russo, Vladimir Putin, fez um discurso de 15 minutos em que mencionou, pela primeira vez, os soldados mortos na guerra, estabeleceu comparações com a Segunda Guerra Mundial e acusou a NATO de preparar uma invasão à Rússia. No entanto, não declarou oficialmente guerra à Ucrânia como se esperava, nem a situação em Mariupol. Entretanto, o Kremlin já disponibilizou o discurso na íntegra.

Na Praça Vermelha, Putin disse que "hoje, as milícias do Donbass, juntamente com o exército russo, estão a lutar nas suas próprias terras (...). Agora dirijo-me às nossas tropas e milícias em Donbass: estão a lutar pela sua pátria, pelo seu futuro, para que ninguém esqueça as lições da Segunda Guerra Mundial, para que não haja espaço para os nazis", disse Putin, no seu discurso na Praça Vermelha.

Além de desejar a recuperação dos soldados feridos, anunciou ter assinado uma ordem executiva para fornecer "apoio crucial aos filhos dos camaradas caídos". O Presidente russo pediu um minuto de silêncio mas antes disse que "a morte de cada um dos nossos soldados é uma perda para cada um de nós" mas "uma perda insubstituível para suas famílias".

25 Dia da Vitória, na Rússia. AFP

O discurso foi pautado por várias comparações com a Segunda Guerra Mundial. "Os nossos soldados de várias etnias lutam lado a lado", disse, garantindo que estão a lutar pelo mesmo que os seus avós lutaram. "Vocês estão a lutar pela vossa terra mãe, para ter certeza de que ninguém esquece a Segunda Guerra Mundial", disse às tropas que combatem no Donbass ali presentes.

A vitória em 1945 foi "de um heroísmo sem precedentes" e a Rússia deve garantir que o "horror de uma guerra global não se repitará", afirmou.

A ameaça da NATO

"Estamos a fazer tudo o que podemos para evitar a guerra", afirmou o Presidente, que disse ainda ter tentado em dezembro tentou, através da diplomacia, evitar confrontos. "A Nato começou ativamente" a ocupar os territórios vizinhos da Rússia e "estava a ameaçar o nosso território". "Era a única coisa a fazer", diz referindo-se à invasão da Ucrânia.

Putin acusou a NATO de "preparar abertamente outra operação punitiva na região de Donbass" e há uma "ameaça inaceitável nas nossas fronteiras". Segundo Putin, o Ocidente "prepara-se para a invasão de nossa terra, incluindo a Crimeia", por isso mesmo, a operação militar tratou-se um "ataque preventivo contra o agressor".

"Glória às nossas forças armadas. Para a Rússia! Para a vitória!", afirmou o Presidente no final do discurso.





(Com agências)

