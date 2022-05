Dirigindo-se a um deles, o Presidente russo afirmou que o seu filho de nove meses “ficará orgulhoso do pai”. O ministro da Defesa, Serguei Choigu, também esteve presente.

Guerra na Ucrânia

Putin visita pela primeira vez soldados russos feridos

Lusa Dirigindo-se a um deles, o Presidente russo afirmou que o seu filho de nove meses “ficará orgulhoso do pai”. O ministro da Defesa, Serguei Choigu, também esteve presente.

O Presidente russo, Vladimir Putin, visitou hoje pela primeira vez soldados russos feridos na Ucrânia, três meses após o início da ofensiva russa contra o país vizinho.

Segundo imagens transmitidas pela televisão russa, Putin, envergando uma bata branca, conversou com vários militares, inquirindo sobre as respetivas terras natais e situação familiar. Os soldados estavam de pé perto das suas camas e os seus ferimentos não eram visíveis.

Dirigindo-se a um deles, o Presidente russo afirmou que o seu filho de nove meses “ficará orgulhoso do pai”. O ministro da Defesa, Serguei Choigu, também esteve presente.

Guerra não está numa "nova fase", defende Moscovo

A Rússia só muito raramente divulga balanços do número de baixas na guerra da Ucrânia. Os números mais recentes foram divulgados a 25 de março e, na altura, o exército russo admitiu haver 1.351 militares mortos e 3.825 feridos.

O porta-voz de Putin tinha anteriormente indicado que esta visita, na altura em que a ofensiva na Ucrânia entra no seu quarto mês, não representa “uma nova fase”.

“A sua gestão do tempo simplesmente permitiu-lhe lá ir pessoalmente”, disse Dmitri Peskov.

Moscovo afirma que a sua “operação militar especial” na Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro, visa proteger a população russófona de um genocídio e “desnazificar” o país, para segurança da Rússia.

As autoridades asseguram também que ela está a decorrer como previsto, apesar de, perante a obstinada resistência ucraniana, Moscovo ter desistido no final de março da sua ofensiva a Kiev e ter concentrado as suas operações no leste do país.

Apesar dos intensos combates nos últimos três meses, o exército russo está a avançar com dificuldade, o que faz antever uma longa guerra de desgaste.

Na terça-feira, o ministro da Defesa russo e o secretário do Conselho de Segurança da Rússia deram ambos a entender que Moscovo terá de combater muito tempo na Ucrânia para alcançar os objetivos da sua intervenção.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.