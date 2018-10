Encontro está agendado para o dia 11 em Paris e a data foi anunciada após visita a Moscovo de John Bolton, conselheiro nacional de segurança da Administração Trump.

Putin vai reunir-se com Trump em novembro

Vladimir Putin e Donald Trump vão reunir-se em Paris no próximo dia 11 de novembro, na altura em que se assinala o centenário do final da I Guerra Mundial. "O Presidente Trump ficará muito feliz por se encontrar consigo", disse John Bolton, conselheiro para a segurança nacional da Administração norte-americana, após reunião com Putin em Moscovo e respondendo a solicitação do próprio líder russo.

O encontro vai realizar-se depois de Trump ter anunciado que iria retirar os Estados Unidos do acordo dedicado a armas nucleares de curto e médio alcance (INF, na silga em inglês), assinado a 8 de dezembro de 1987 em Washington pelos então presidentes dos dois países, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Meio ano mais tarde estava em funcionamento, permitindo eliminar mísseis balísticos e de cruzeiro cujo alcance estivesse entre os 500 e os 5.500 quilómetros. Do lado norte-americano foram destruídos 846 mísseis, enquanto os russos acabaram com 1.846.



Trump anunciou no passado sábado que os Estados Unidos iriam retirar-se do Tratado sobre Armas Nucleares de Alcance Intermédio (INF), acusando a Rússia de sucessivas violações do acordo ao longo dos anos. Os russos reagiram com críticas, considerando "um passo perigoso para a segurança internacional" a anunciada retirada, enquanto Gorbachev afirmava ser "completamente inaceitável quebrar um acordo antigo sobre desarmamento".

A decisão de Trump está menos dirigida apenas aos russos e mais centrada na aproximação destes à China, uma vez que a intenção é que as autoridades chinesas se envolvam num tratado multilateral com norte-americanos e russos sobre a destruição das referidas armas. Contudo, os chineses rejeitam aquilo que classificam como "chantagem" por parte da Administração Trump. Do lado de Moscovo, a estratégia visa o reforço do acordo com os norte-americanos e, em seguida, a negociação com outros países detentores de armamento do género.











