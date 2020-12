O Presidente russo já reagiu à notícia que ameaça colocar grande parte dos líderes europeus em confinamento.

Putin também já se juntou ao coro das "rápidas melhoras"

Teresa CAMARÃO

Depois de vários rostos da política mundial, também Vladimir Putin desejou uma "rápida recuperação" ao Presidente francês, Emmanuel Macron, diagnosticado com covid-19 esta quinta-feira.

Citado pela AFP, o telegrama do Kremlin acrescenta que o Chefe de Estado russo recebeu "com preocupação" a notícia que já colocou os primeiros-ministros Xavier Bettel, António Costa, Pedro Sánchez e o próprio Jean Casteax e o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em isolamento profilático.

Além da recuperação, Putin ainda desejou "boa saúde, durante muitos anos" ao Presidente francês.









