O Kremlin disse que os mísseis lançados, esta quarta-feira, atingiram todos os alvos pretendidos.

Guerra na Ucrânia

Putin supervisionou exercícios de forças nucleares russas

AFP O Kremlin disse que os mísseis lançados, esta quarta-feira, atingiram todos os alvos pretendidos.

O Presidente russo, Vladimir Putin, assistiu esta quarta-feira ao treino das suas forças de dissuasão estratégica, as tropas encarregadas de responder a ameaças e mobilizadas em caso de guerra nuclear, anunciou o Kremlin.

Armas velhas e capacetes da II Guerra Mundial. Putin quer modernizar equipamento O Presidente russo exigiu esta terça-feira que as forças russas que lutam na Ucrânia tenham equipamento “mais moderno, confortável e eficaz”.

"Sob a liderança do Comandante Supremo das Forças Armadas, Vladimir Putin, as forças de dissuasão estratégica terrestres, marítimas e aéreas conduziram treinos e lançamentos práticos de mísseis balísticos e de cruzeiro", lê-se em comunicado.

Um míssil balístico foi disparado na península do Kamchatka, no Extremo Oriente russo, e outro das águas do Mar de Barents, no Ártico. O exercício também envolveu aviões de longo alcance Tu-95.

Kremlin diz que alvos foram atingidos

"As tarefas definidas durante o exercício de treino de dissuasão estratégica foram concluídas na totalidade, com todos os mísseis a atingirem os seus alvos", acrescentou o Kremlin.

Ameaça nuclear russa coloca mundo em risco de "apocalipse" Alerta foi dado pelo Presidente dos Estados Unidos.

As forças "estratégicas" da Rússia são concebidas para responder a ameaças e mobilizadas em caso de guerra nuclear. Estão equipados com mísseis de longo alcance intercontinentais, bombardeiros estratégicos de longo alcance, submarinos, navios de superfície e aviação naval.

Os exercícios surgem em plena ofensiva russa na Ucrânia e de uma crise com o Ocidente. Os responsáveis russos têm ameaçado repetidamente utilizar armas nucleares no caso de uma ameaça existencial para o Estado russo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.