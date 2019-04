Primeiro encontro entre os políticos realiza-se amanhã e vai ter o programa nuclear norte-coreano como um dos temas principais.

Putin reúne-se com líder da Coreia do Norte

Primeiro encontro entre os políticos realiza-se amanhã e vai ter o programa nuclear norte-coreano como um dos temas principais.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vão reunir-se esta quinta-feira pela primeira vez. De acordo com um porta-voz do Kremlin, a reunião vai decorrer na cidade portuária de Vladivostok, na região leste do território russo e a perto de uma centena de quilómetros da fronteira com a Coreia do Norte.



Se o programa nuclear norte-coreano será um dos principais temas em debate, do lado de Kim Jong-un haverá uma tentativa de buscar mais apoio político para que sejam reduzidas as sanções impostas pela comunidade internacional. Embora seja a primeira vez que Putin e Kim Jong-un se encontram, o Presidente russo já recebera um líder norte-coreano em 2002, na altura Kim Jong-il, pai de Kim Jong-un. Kim Jong-il regressou mesmo à Rússia em 2011, na altura para um encontro com Dmitri Medvedev, então Presidente russo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.