Emmanuel Macron e Olaf Scholz, mediadores do conflito no leste da Ucrânia, já lamentaram a sua “deceção" sobre esta decisão. Putin alega que a Ucrânia é historicamente parte do império russo.

Tensão

Putin reconhece territórios separatistas da Ucrânia como países independentes

Vladimir Putin reconheceu hoje a independência dos territórios separatistas pró-Rússia, Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

Putin informou o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, mediadores do conflito no leste da Ucrânia, desta decisão, tendo estes reagido expressando a sua “deceção".

Vladimir Putin já tinha anunciado, horas antes, que iria decidir hoje sobre o reconhecimento da independência das regiões separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, apesar das ameaças de retaliação por parte dos países ocidentais, se o Presidente russo tomasse essa decisão.

A informação já está a ser divulgada nas agências de notícias oficiais - e Putin avabou mesmo por o anunciar em conferência de imptrensa -, como a TASS, como se pode verificar pela publicação no Twitter.



UE vai sancionar decisão russa

A União Europeia disse estar pronta para impor sanções se Moscovo reconhecer a independência das regiões separatistas do leste da Ucrânia e insta o Presidente russo, Vladimir Putin, a não o fazer, anunciou o chefe da diplomacia europeia. O que acabou mesmo por acontecer esta tarde. Não se sabe quais as reais intenções de Putin com esta decisão.

“Partimos do princípio de que o Presidente Putin não o fará, mas, se o fizer, colocarei o pacote de sanções na mesa dos ministros” europeus, advertiu Josep Borrell, no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Bruxelas.

*com agência Lusa

