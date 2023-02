O antigo primeiro-ministro israelita arrancou a promessa ao líder russo de que não iria matar Zelensky. Agora contou a sua visita secreta a Moscovo a um "podcast" noticioso.

Putin prometeu há menos de um ano não matar Zelensky

O antigo primeiro-ministro israelita arrancou a promessa ao líder russo de que não iria matar Zelensky. Agora contou a sua visita secreta a Moscovo a um "podcast" noticioso.

Pouco tempo depois de a Rússia invadir a Ucrânia (vai fazer um ano no dia 24 deste mês), Naftali Bennett, então primeiro-ministro de Israel, encontrou-se com Vladimir Putin em Moscovo.

Numa entrevista para um podcast noticioso israelita, Bennett conta que nessa visita – realizada com o objetivo de mediar o conflito e alcançar a paz – conseguiu pelo menos um resultado positivo: a garantia dada por Putin de que não iria tentar matar Zelensky, que já nessa altura mostrava ser mais indomável do que se esperava, e que começava a tornar-se famoso.



A pergunta foi muito direta. Bennett conta que perguntou ao homem do Kremlin: “Está a pensar matar Zelensky?” e que este terá respondido: “Não vou matar Zelensky”. Bennett terá insistido para obter não só uma informação mas também uma promessa. “Tenho de perceber que me está a dar a sua palavra de que não irá matar Zelensky”, ao que Putin terá assegurado: “Não vou matar Zelensky”.

A caminho do aeroporto de Moscovo, o político israelita informou então o presidente ucraniano de que tinha “100% de garantias” de que Putin não o iriar matar.

Segundo Bennett, durante este seu esforço inglório de pôr fim ao conflito, Zelensky terá prometido cancelar o seu pedido de aderir à Nato e em troca Putin prometeu acabar com a guerra se a Ucrânia se desarmasse. Esta visita a Moscovo – que passou despercebida aos radares dos media – foi, no entanto, disse, “coordenada com os EUA, a Alemanha e a França”.

Bennett terá sido assim o primeiro líder ocidental a encontrar-se com Putin em Moscovo, embora secretamente, e antes da visita pública e contestada do líder francês, Emmanuel Macron.

Boris Johnson disse que Putin o ameaçou. Scholz tem dúvidas

Estes acontecimentos foram relatados na edição de domingo do jornal The Guardian. O jornal inglês recupera esta história também a propósito das declarações do anterior primeiro-ministro inglês que disse que Putin o tinha ameaçado de morte com um míssil “que só leva um minuto a chegar”. O Kremlin disse que isto era uma invenção de Boris Johnson.

Neste domingo, também o chanceler alemão disse ao jornal Bild que Putin não lhe fez nenhumas ameaças "nem contra a Alemanha”, apesar da posição de Scholz de apoio à Ucrânia e do recente anúncio de envio de tanques Leopard 2.

