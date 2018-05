Presidente tomou posse para o quarto mandato e discursou no Kremlin.

Putin promete servir o povo russo

Na tomada de posse para o seu quarto mandato presidencial, Vladimir Putin prometeu servir o povo russo em discurso proferido no Kremlin. "Muito pode ser mudado para melhor", defendeu, citado pela imprensa internacional.



Aplaudido por cerca de seis mil convidados, entre os quais pessoas tão diferentes como Gerhard Schroeder, ex-chanceler da Alemanha, ou o ator Steven Seagal, Putin referiu: "Considero meu dever e principal desígnio da minha vida fazer tudo pela Rússia, pelo seu presente e pelo seu futuro, no sentido da paz e do progresso; por cuidar do nosso grande povo e do seu desenvolvimento; pelo bem-estar de cada família russa", sintetizou.

Recorde-se que, no sábado, uma manifestação contra Vladimir Putin foi alvo de intervenção policial e, na altura, vários participantes foram detidos, entre os quais o principal rosto da oposição, Alexander Navalny, organizador do protesto não autorizado. Navalny foi colocado em liberdade na madrugada do dia seguinte.







