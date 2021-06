Presidente da Rússia salientou que "a eficácia de 97% foi confirmada por peritos".

Putin pede aos países europeus que reconheçam a vacina russa Sputnik V

O Presidente russo, Vladimir Putin, negou este sábado que utiliza a vacina Sputnik V como instrumento geopolítico para ganhar influência, ao mesmo tempo que expressou o desejo de que os países europeus reconheçam o tratamento contra a covid-19.

"Seria melhor se os reguladores europeus reconhecessem que as pessoas que são vacinadas com as nossas vacinas não têm qualquer diferença em relação às que foram inoculadas com a Pfizer ou outras vacinas", disse o chefe do Kremlin, numa entrevista às principais agências noticiosas internacionais.

Vladimir Putin salientou que "a eficácia de 97% [da vacina Sputnik V] foi confirmada por peritos".

"Temos todos os motivos para dizer que temos o pleno direito de disponibilizar esta vacina. Se o país a aceita, é com ele", salientou o líder russo.

Putin classificou como "um disparate" as acusações do Ocidente de que a Sputnik V é uma ferramenta ou uma arma geopolítica para a Rússia.

"Estas acusações não fazem nenhum sentido", referiu, sustentando que estas alegações provêm "da concorrência" e daqueles "que não podem reconhecer que a Rússia não é apenas um país de recursos, mas também de um elevado nível de educação e tecnologia".

