O presidente da Rússia pode ser o homem mais rico do planeta, mas é impossível de o provar. Possui palácios, aviões banhados a ouro e iates. Conheça as extravagâncias do ditador qu usa gravatas da marca Valentino.

Riqueza secreta

Putin. Os luxos, caprichos e fortuna colossal secreta do líder do Kremlin

Redação O presidente da Rússia pode ser o homem mais rico do planeta, mas é impossível de o provar. Possui palácios, aviões banhados a ouro e iates. Conheça as extravagâncias do ditador qu usa gravatas da marca Valentino.

Qual o valor da verdadeira fortuna de Vladimir Putin? Esta é a pergunta para um milhão de dólares e que, até agora, ninguém conseguiu responder. Para o presidente russo esse valor são trocos. A fortuna de Putin será de 200 mil milhões de dólares (182 mil milhões de euros), estimou Bill Browder, norte-americano e antigo gestor de fundos na Rússia, em declarações à CNN, em 2018.



Se assim for, Jeff Bezzos, com os seus 177 mil milhões de dólares (160 mil milhões de euros), tido como o homem mais rico do mundo em 2021, será destronado da liderança. Só que não há como provar a riqueza de Putin, sabiamente escondida, distribuída e encoberta por amigos oligarcas.

AFP

Aos olhos do mundo, o homem que está a invadir a Ucrânia teima em aparentar não possuir grandes rendimentos. Ganha um salário estatal anual de 140 mil dólares, (127 mil euros), vive num apartamento de 800 metros quadrados, e tem três carros, segundo garante o Kremlin, que sempre desmentiu qualquer sinal de riqueza do presidente.

A realidade é bem diferente, segundo diversas fontes, especialmente rivais e adversários políticos do homem à frente da Rússia, como Boris Nemtsov, o ex-vice-primeiro-ministro do Governo de Boris Yeltsin que divulgou uma investigação sobre os bens do presidente, em 2015. Pouco depois, foi assassinado às portas do Kremlin.

3

Palácios, jatos, iates

De acordo com a investigação divulgada e citada por jornais estrangeiros, Putin será proprietário de um vasto império de vários imóveis, aviões privados, helicópteros e iates, onde o luxo e as extravagâncias são o principal foco da decoração.

Opulentas propriedades, como o Palácio do Mar Negro, tida como a maior propriedade privada do país e batizada como a “casa de campo de Putin”. Situada no cimo de um penhasco com vista para o mar, esta mansão terá sido projetada e decorada por arquitetos e decoradores italianos de renome.

Para uma das salas, Putin, de 69 anos e há 22 no poder na Rússia, escolheu um sofá de 500 mil dólares (400 mil euros), por exemplo, cita a Forbes. O Kremlin desmente que o palácio pertença a Putin, frisa que é de um empresário que o empresta ao presidente. Além deste palácio (nas fotos acima), o presidente russo possui ainda uma vintena de outras casas. E 700 automóveis.

Mas não só. Nas suas viagens de lazer Vladimir Vladimirovich Putin gosta de privacidade, e, por isso, possui uma coleção de 58 aviões privados e helicópteros, de acordo com as investigações dos seus opositores. “The Flying Kremlin” é o seu avião preferido: um aparelho de 716 milhões de dólares, (651 milhões de euros), que inclui uma casa de banho decorada a ouro.

Quando lhe apetece navegar pelo mar, o invasor da Ucrânia pode ir a bordo dos seus majestosos iates. A investigação de Nemstov refere que o líder dos russos é dono de quatro barcos gigantes, entre eles o Rossyia, cuja remodelação custou 1,2 mil milhões de euros. Ou o Olimpia, um barco de 57 metros no valor de 35 milhões de dólares (31 milhões de euros) que terá recebido de presente de Roman Abramovich, dono do clube de futebol Chelsea.

Paixão por relógios

Vladimir Putin é um homem muito vaidoso. E embora queira parecer que tem uma vida modesta, o modo como se veste e os acessórios que usa deitam por terra essa falsa aparência humilde.

"O seu estilo de vida pode ser comparado ao de um sultão do Golfo Pérsico ou de um oligarca extravagante", declarou Nemstov no seu relatório sobre a fortuna de Putin onde também divulga que o chefe de Estado russo é um apaixonado por relógios de luxo, possuindo uma coleção avaliada em 687 mil dólares (627 mil euros).

Entre eles está um Patek Philippe Perpetual Calendar cujo valor base ronda os 60 mil dólares (54 mil euros) e um A. Lange & SöhnTourbograph Perpetual “Pour le Mérite” de meio milhão de dólares (452 mil euros). Mais uma vez, o Kremlin nega que o chefe de Estado russo seja o proprietário desses cobiçados acessórios.

O relógio Lange & SöhnTourbograph Perpetual “Pour le Mérite” Credit. A. Lange & Söhne

Fortunas no pulso a combinar com as suas roupas feitas à medida e de corte impecável com que surge sempre em público.

As gravatas que gosta de usar são da marca italiana Valentino, descobriu o jornalista Ben Judah, da revista Newsweek, que durante três anos investigou o mundo de Putin para escrever um livro, e os fatos completos dos alfaiates italianos Kiton e Brioni, com um atelier também em Moscovo, que levam dezenas de horas a serem confecionados e cujo preço base é de cinco mil euros.

Relógio Patek Philippe Perpetual Calendar Credit Patek Philippe

No calçado, também aposta nos italianos, gostando de usar Salvatore Ferragamo, embora aprecie também os ingleses John Lobb.

Dinheiro sem rasto

Além das investigações de opositores que denunciam a sua imensa fortuna, também a sociedade de advogados que analisou as empresas offshores na investigação que recebeu o nome de "Panama Papers" chegaram a um circuito de negócios e esquemas no valor de dois milhões de dólares envolvendo oligarcas russos que levariam ao presidente russo.



Neste mundo secreto do chefe de Estado russo toda a sua fortuna tem sido impossível, até agora, de comprovar. Uma prioridade que chega à sua própria aparência de homem comum que quer fazer passar.

7 REUTERS

Vladimir Putin é assessorado por um estilista e há uma regra inquebrável: “O estilista arranca todas as etiquetas de suas roupas, para que elas não chamem acidentalmente a atenção dos jornalistas”, escreveu o jornal "Russia Beyond the Headlines", citado pelo britânico The Independent.

